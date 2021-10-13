В Бурятии покушавшемуся на убийство условный срок заменили на реальный

Пьяный злоумышленник, управляя автомобилем, неоднократно наезжал на машине на потерпевшего



Шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима вместо семи лет условного срока, назначенного судом первой инстанции. Так резко поменялась судьба 20-летнего жителя Джидинского района Бурятии, сообщили в прокуратуре республики.



Ранее прокуратура Джидинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя. Он признан виновным в «покушении на убийство», то есть его действия, направленные на умышленное причинение смерти другому человеку, не были доведены до конца лишь по независящим от злоумышленника обстоятельствам.



В суде установлено, что мотивом преступления явилась личная неприязнь, возникшая в ходе ссоры. С целью убийства молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем, неоднократно совершил наезд на потерпевшего, причинив ему телесные повреждения. Действия злоумышленника были пресечены другим лицом.



Суд первой инстанции назначил подсудимому 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. В связи с чрезмерной мягкостью наказания государственным обвинителем на приговор принесено апелляционное представление, по результатам рассмотрения которого виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в исправительной колонии строгого режима.



Фото: pixabay.com





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