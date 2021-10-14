В Бурятии приставы помогли вернуть сельчанке деньги за мясо

Более 47 тыс рублей ей задолжала покупательница партии конины





В Бурятии жительница Окинского района только с помощью судебных приставов смогла вернуть с недобросовестного покупателя средства за проданное ею мясо, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Как стало известно, между сторонами был составлен договор купли-продажи конины - 21 головы на общую сумму 470 600 рублей, однако покупатель оплатила лишь 10% от общей суммы. И поскольку в планы покупателя возвращать денежные средства или полученный товар не входило, обманутому продавцу пришлось обратиться в суд.



Рассмотрев материалы дела, суд постановил вернуть задолженность, а также проценты за пользование чужими денежными средствами по статье 395 ГК РФ (ответственность за неисполнение денежного обязательства).



В ходе исполнительного производства судебным приставом-исполнителем был установлен источник дохода должника и направлено постановление об удержании задолженности из её пенсии. Сейчас денежные средства в полном объеме возвращены взыскателю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



Фото: pixabay.com



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