В Улан-Удэ завершают реконструкцию Национальной библиотеки

Строительная готовность объекта составляет 75%



Завершается реконструкция Национальной библиотеки в Улан-Удэ. Строительная готовность объекта составляет 75%. Завершается внутренняя отделка: покраска стен, монтаж подвесных потолков, половой плитки. На территории идут работы по благоустройству, готовы площадки под асфальтирование и прокладку тротуарных дорожек. Реконструкция начались в 2020 году, к концу этого года ее планируют завершить, сообщили в пресс-службе УКС правительства Бурятии.



Начальник УКС Анатолий Урбанов рассказал, что сейчас завершают прокладку воздуховодов вентиляции и дымоудаления, внутренние электроснабжение и электроосвещение. Также остаются работы по монтажу композитных панелей фасада, он готов на 95%, и благоустройству территории.



- Количество рабочих на объекте – 45 человек. Идут работы по благоустройству, подготовили площадки под асфальтирование, прокладку тротуарных дорожек. На этажах завершается внутренняя отделка: покраска стен, монтаж подвесных потолков и плитки полов. Готовность объекта – около 75%, по срокам – сдаем к концу года, - комментирует Анатолий Урбанов.



Прораб объекта Дмитрий Пензин отмечает, что реконструкция сложнее, чем строительство нового здания.



- При реконструкции никогда не знаешь, с чем можешь столкнуться на очередном этапе работ. Практически 2 раза в неделю на участке работает проектировщик. Так, например, при вскрытии отделки выяснялось, что кирпич разрушается, пришлось его восстанавливать. У нас это не первый объект по реконструкции, опыт есть, стараемся все сделать качественно и в срок, - делится прораб.



Напомним, здание Национальной библиотеки имеет пять корпусов, из которых четыре корпуса – новое строительство, а один – реконструкция существующего трехэтажного блока. Реконструкция включает в себя частичную перепланировку и усиление конструкций здания. Обновленный корпус библиотеки будет оснащен новейшим и современным оборудованием. На первом этаже разместится центр обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности, в т.ч. слепых, слабовидящих, инвалидов-колясочников. Книжный фонд будет составлять 1,5 млн томов. Библиотека будет оснащена системой «телелифт» - монорельсовой транспортной системой доставки книг из книгохранилища к читателям. Количество пользовательских мест составит 1030.



Фото: пресс-служба УКС



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