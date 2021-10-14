В Бурятии сотрудники Росгвардии задержали печекрада

Печное литье вор пытался сдать в пункт приема металлолома





В Бурятии в селе Кабанск автопатруль вневедомственной охраны получил информацию о краже. В ограду к местной жительнице проник неизвестный. Злоумышленник зашел в летний домик, частично разобрал кирпичную печь и похитил чугунную печную плиту.



При патрулировании на окраине районного центра сотрудники вневедомственной охраны заметили двух мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, которые несли печное литье, сообщили в пресс-службе республиканского управления Росгвардии.



В ход проверки документов один из мужчин сознался, что совершил кражу и пытался сдать похищенное в пункт приема металлолома. Задержанный, 49-летний неработающий местный житель, доставлен в отдел полиции. Причиненный владелице домика ущерб составил 4 тысячи рублей.



Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.



Фото: Росгвардия



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