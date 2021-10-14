В Кяхте обновили казачий центр для молодежи

Уже выполнен косметический ремонт избы



Кяхтинское городское казачье общество на базе казачьей избы организовало Центр патриотического воспитания молодежи. На сегодня произведен косметический ремонт избы: выравнены и покрашены стены, потолок, пол, утеплен потолок, проведена электропроводка. А также приобретена необходимая мебель, воркаут для занятий спортом, музейная (историческая) материальная база укомплектована из собственных резервов. В скором времени будет организована регулярная работа Центра, сообщили в пресс-службе Минспорта Бурятии.



"В ближайшее время планируется проведение городской казачьей спартакиады допризывной молодежи, а также создание мини-музея или выставки казачьего наследия и класса начальной военной подготовки", - говорится в сообщении министерства.



Реализация проекта стала возможной в рамках грантовой поддержки.



Фото: пресс-служба Минспорта Бурятии



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