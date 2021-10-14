В Улан-Удэ ОНФ поддержал приют для бездомных животных

Волонтеры и команда «Молодежки ОНФ» подключились к доставке в приют продуктов



В Бурятии в региональное отделение Народного фронта за помощью обратились представители приюта для бездомных животных «Кот и пес». Общественникам удалось найти спонсоров для приюта, которые оказали помощь продуктовыми наборами для животных, сообщили в республиканском исполкоме ОНФ.



Теперь волонтеры ОНФ совместно с командой «Молодежки ОНФ» подключились к еженедельной доставке в приют необходимых продуктов. Как отметила активист ОНФ, сопредседатель общественной организаци «Зоозащитники Бурятии» и координатор приюта «Кот и пес» Наталья Филиппова, для их учреждения такая помощь очень важна особенно сейчас, когда в приюте возросло количество хвостатых постояльцев.



«Животные прибывают каждый день, а помощи становится меньше. Народный фронт оказывает посильное содействие приюту уже не в первый раз. И хочется, чтобы и другие организации, которые имеют возможность, подключались к спасению бездомных животных. Приют не имеет постоянного финансирования, у нас нет специального автомобиля, чтобы по сигналу приехать и забрать животное. Поэтому спонсорская помощь остро необходима, как на питание, лечение, вакцинацию животных, так и на хозяйственные нужны», - рассказала Наталья Филиппова.



«Кот и пес» работает в Улан-Удэ уже 12 лет. За это время удалось найти хозяев для нескольких тысяч бездомных кошек и собак. Сама Наталья Филиппова приютила у себя дома пятерых собак и одного кота.



Сейчас в приюте более 200 животных, около 180 – собак с щенками и около 30 кошек с котятами. Все животные – подкидыши. Зоозащитники отмечают, что люди ведут себя безответственно: бросают животных при переезде на новое место жительства, не стерилизуют питомцев, бросают в коробках на улице в надежде, что кто-то подберет. Чаще всего оставленные на произвол судьбы животные погибают. Части бездомных четвероногих везет - они попадают в один из городских зооприютов. В «Кот и пес» в день поступает до 30 звонков с сигналами о брошенных кошках и собаках. Зачастую горожане привозят четвероногих в мешках или коробках и оставляют под забором. Однако, как отмечает Наталья Филиппова, сотрудники приюта просто физически не в состоянии помочь всем. Территории достаточно, но держать всех животных на улице невозможно и нельзя, для них должны быть оборудованы специальные вольеры, которых пока не хватает. А для строительства новых нужны спонсоры.



В приюте помогают в уходе за животными только два волонтера. В таких условиях очень трудно работать, поэтому зоозащитники просят о помощи всех неравнодушных. С приходом холодов необходимы дрова, постоянно нужны средства для закупки кормов, лекарств, а также на оплату коммунальных услуг – электроэнергии, вывоза мусора. Приют, который сейчас переполнен, просит неравнодушных людей подключиться и к поиску для брошенных четвероногих ответственных хозяев.



«Народный фронт занялся поисками спонсоров среди крупных магазинов, для предоставления корма бездомным животным в виде неликвидной продуктовой продукции. В настоящее время отозвались крупные торговые сети в Бурятии – розничная сеть «Барис Продукты» и магазины «Абсолют». По договоренности они еженедельно предоставляют партию продуктов для приготовления пищи для животных. Помощь в развозе продуктов и выделении автотранспорта оказывается активистами Народного фронта и командой «Молодежки ОНФ», - рассказал участник благотворительной акции Никита Чабаненко.



В Бурятии собачьим приютам также помогают лесники, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. Доставку опилок организовали сотрудники Иволгинского лесхоза и лесопользователи Иволгинского района.



«Лесхозы и лесопользователи не первый раз помогают приюту. Раньше привозили пиломатериал, столбы с разных районов республики. Начиная с лета, специалисты привезли в приют около 15 кубометров опилок. Конечно же, пытаемся оказывать посильную помощь» - рассказал Дмитрий Баклашкин, первый замруководителя РАЛХ.



Фото: ОНФ



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