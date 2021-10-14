Антон Виноградов покидает пост вице-премьера Бурятии

Молодой «варяг» сделал выбор в пользу крупной бизнес-структуры в сфере информационных технологий



Антон Виноградов покидает пост 15 октября пост заместителя председателя правительства-министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии, сообщила пресс-служба ведомства. Это связано с его переходом на работу в крупную бизнес-структуру, основное направление которой реализация проектов в сфере информационных технологий в РФ и по всему миру.



Антон Виноградов продолжит работу в Бурятии в качестве советника главы республики по реализации промышленных и инвестиционных проектов на общественных началах.



«Выражаю огромную благодарность главе Бурятии, правительству, коллективу синистерства промышленности, торговли и инвестиций республики, подведомственных учреждений за совместную, плодотворную работу. Считаю, что мы многое сделали за это время. В достаточно сложный период для бизнеса и всех нас, мы смогли достигнуть хороших результатов. В непростых условиях, связанных с ограничениями, были приняты достаточно эффективные меры поддержки бизнеса. В республике реализуется ряд крупных промышленных, инвестиционных проектов, идёт стабильный рост количества предприятий малого и среднего бизнеса», - отметил Антон Виноградов.



Напомним, работа Антона Виноградова в Бурятии началась с деятельности в должности министра по инвестициям, которую он занимал с февраля 2018 года по май 2019 года. С 24 июня 2019 по февраль 2021 года Антон Виноградов являлся заместителем председателя правительства Бурятии – главой полномочного представительства Бурятии при президенте РФ. В феврале 2021 года был назначен заместителем председателя правительства-министром промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.



Фото: минпром Бурятии



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