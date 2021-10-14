В 18 домах Улан-Удэ капитально отремонтировали электрику

На эти цели направлено порядка 13 млн рублей



Ремонт систем электроснабжения выполнен в рамках работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах № 4, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 а, 22, 26, 28, 28 а, 30 а, 32, 36 а, 36, 40, 58 по ул.Терешковой. На реализацию мероприятий направлено порядка 13 млн. рублей, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Бурятии.



Главный инженер управляющей организации ООО «ЖЭУ-4», обслуживающей часть указанных домов, рассказал, что до капитального ремонта износ сетей составлял около 70 %. Проводка во всех домах была алюминиевая и уже не справлялась с нагрузкой сети.



«Сейчас, при капремонте были предусмотрены и проложены медные кабеля, которые способны выдержать необходимую нагрузку. Работой подрядной организации «Омега плюс» мы довольны», - добавил он.



В текущем году в Улан-Удэ внутридомовые электрические сети обновят в 300 домах на общую сумму 198,43 млн. руб. На данный момент работы завершены в 187 МКД, 113 объектов находится в работе.



Фото: pixabay.com



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