Жительница Бурятии засудила «Россети» за гибель коровы

Одна из крупнейших электросетевых компаний в мире билась за 50 тыс рублей до последнего



Ветхие сети, по которым «Россети Сибирь» доставляет до потребителей электроэнергию, часто становятся причиной различных инцидентов. И дело не только в отключениях света, от чего страдают жители сельской местности. Иногда падающие столбы приводят к смерти. В нашем случае речь идет, слава богу, не о человеке, а о животном. Но, тем не менее, все равно это вызывает тревогу за нашу безопасность.



Женщина обратилась в суд и иском к ПАО «Россети Сибирь», требуя компенсации за «ущерб, причиненный источником повышенной опасности» а также за моральный вред. Она просила взыскать с сетевой компании 67 200 рублей (стоимость коровы) плюс 20 000 рублей (неполученная выгода от потери теленка) и 10 000 рублей (моральный вред).



Истец утверждала, что ее корова погибла из-за поражения электрическим током. Ведь труп животного нашли рядом с лежащими на земле проводами. Корова была на шестом месяце стельности, отсюда и требование компенсировать еще стоимость неродившегося теленка.



«Электрические сети, в том числе электроопора, находятся во владении ответчика, обязанного надлежащим образом осуществлять контроль за их техническим состоянием и работой», - объясняла суду пострадавшая.



Позже женщина почему-то отказалась от требований в части компенсации за теленка, но в остальном ее иск остался прежним.



«Корова, принадлежащая истцу, паслась на сенокосном участке, находящемся в собственности ее сестры Т. Около 19 часов истец обнаружила, что две коровы лежали на поле возле ЛЭП на электрических проводах, одна из коров, красного окраса с биркой, симментальской породы, трехлетнего возраста, принадлежала ей. Корова находилась на шестом месяце стельности, была дойной. Ее примерный вес составлял 550 - 560 кг, как установил ветеринарный врач», - описывает суд позицию пострадавшей.



Конечно, «Россети», обязанные следить за гниющими столбами и ветшающими электролиниями, наотрез отказались что-либо компенсировать. Представители монополиста с миллиардными оборотами убеждали суд, что причина смерти коровы вовсе не в ударе током, что это не доказано, но и что женщина сама должна следить за своим животным, а не отправлять его разгуливать, где ему вздумается. И привели еще множество аргументов, почему они никому ничего не должны.



Впрочем, суд не внял сетевикам и встал на сторону женщины. Правда, присудил ей чуть меньше, чем она просила: чуть более 51 тыс. рублей за корову и около 1,5 тысячи – компенсация расходов на оплату госпошлины.



«Россети», повторим, ворочающие миллиардами, решили биться до конца в своей борьбе за 50 тыс. рублей, затребованных пострадавшей женщиной. И обратились с жалобой в Верховный суд. Но и апелляция была непреклонна - решение первой инстанции осталось без изменения.



Думается, что 50 тысяч за умершую корову – крайне мягкое наказание. Ведь речь идет о безопасности. А если бы на месте коровы оказался человек? Где гарантия, что из-за ветхих сетей и падающих столбов в будущем никто не пострадает? И на что уходят собираемые энергетиками с населения деньги? Разве они не должны быть потрачены на ремонт тех же столбов?



Вопросов много, ответов, как всегда, куда меньше. Остается надеяться, что гибель коровы станет самым страшным результатом некачественного обслуживания электролиний.



Служба информации «Номер один».



Фото: pixabay.com





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