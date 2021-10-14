Военный из Бурятии борется за 3 млн рублей в шоу "Открытый микрофон" на ТНТ

Артем Рогов представляет сразу два города: Улан-Удэ и Владивосток

Военный из Бурятии Артем Рогов участвует в шоу "Открытый микрофон" на телеканале ТНТ. 25-летний парень представляет сразу два города: Улан-Удэ и Владивосток, сообщили в отделе продвижения "ТНТ-Регион" в Иркутской области и Республики Бурятия.В шоу "Открытый микрофон" начинается этап «Дуэли». Каждый выход на сцену может оказаться последним, поэтому комики приготовили для новых выступлений лучшие материалы, с которыми им помогли их наставники: Алексей Щербаков, Иван Абрамов, Юлия Ахмедова и Нурлан Сабуров.Отметим, что молодой человек уже не первый раз участвует в проекте. В прошлом году он также дошел до этапа «Дуэли», но на нем и остановился. Что будет сейчас – покажет новый эфир. Он состоится в пятницу, 15 октября, в 23.00 на ТНТ.Фото: ТНТ