В Улан-Удэ военные покажут образцы новейшей техники

Гостей акции ждет «солдатская» каша и горячий чай



15 октября на танковом полигоне поселка Сосновый бор жителям города представят образцы новейшей техники. Гостей акции ждет «солдатская» каша и горячий чай, сообщили в пресс-службе главы и правительства Бурятии.



На мероприятии будут представлены новейшие образцы военной техники, которые совсем недавно поступила на вооружение, в частности, бронеавтомобиль «Тайфун», двухзвенный снегоболотоход «Алеут». Гости увидят оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», танк Т-72-Б3, зенитные ракетные комплексы «ТОР-М-2У», «Бук-М2», реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г», станцию радиоэлектронной борьбы «Ртуть-БМ» и восстановленный военными мастерами танк времен Великой Отечественной войны Иосиф Сталин «ИС-2».



Участников акции ждут показательные заезды танков Т-72Б с боевой стрельбой из пушки 125 мм штатным снарядом по различным мишеням, военнослужащие спецподразделения общевойсковой армии ВВО продемонстрируют гостям свою боевую выучку, приемы рукопашного боя с использованием штатного стрелкового оружия и холостых боеприпасов.



В ходе мероприятия состоится награждение чемпионов АрМИ «Танковый биатлон».



Также гостям покажут новый танковый участок полигона, который значительно повысит уровень боевой выучки танкистов, а также позволит более качественно подготавливать танковые экипажи для участия в конкурсе АрМИ «Танковый биатлон».



Кроме того, на месте будут развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту.



Начало мероприятий в 11 часов. Приглашаются все желающие.



Фото: pixabay.com



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