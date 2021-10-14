В Улан-Удэ готово техзадание на ТЭО реконструкции электросетевого хозяйства

Электроотпление может стать главным «ключом» к очистке атмосферы в столице Бурятии



В Улан-Удэ разработано техническое задание на проведение технико-экономического обоснования реконструкции электросетевого хозяйства. Реконструкция позволит расширить возможности по переводу на электроотопление жителей Левобережья, Шишковки, Аршана, Верхней Березовка, Комушки.



Об этом на рабочем совещании по вопросам реализации регионального проекта «Воздух» рассказал Вадим Имидеев, председатель проектно-аналитического комитета администрации Улан-Удэ, сообщили в ее пресс-службе. В совещании приняли участие депутаты Народного Хурала Бурятии, представители исполнительных и территориальных органов власти и т. д.



«Сейчас проектная организация ведет корректировку документации в соответствии с полученными замечаниями и предложениями к проекту технического задания. В дальнейшем это позволит найти источник финансирования, реконструировать изношенные сети, расширить доступ к ночному тарифу на электроэнергию, сделать воздух чище. Снижение выбросов по расчетам ученых составить 28 тыс тонн», – отметил Вадим Иванович.



Совместно с минтрансом Бурятии администрация города подготовила расчет по реконструкции электросетевого хозяйства. Общая цифра затрат - 5,8 млрд рублей. В том числе, 2,8 млрд рублей реконструкция электросетевого хозяйства Левобережья, 1,5 млрд рублей – микрорайоны Шишковка, Аршан и Верхняя Березовка, 1,5 млрд рублей – поселки Горького и Комушка.



С декабря по январь специалисты компании Россети Сибири» обследовали электросетевое хозяйства в Железнодорожном районе, с апреля по июль в Советском районе, с августа по октябрь в Октябрьском районе.



«Полностью понимаем, какие подстанции нужно менять, где нужно реконструировать и увеличивать пропускную способность. Кроме того, мы обследовали все трансформаторы в СНТ и ДНТ. Провели несколько масштабных опросов, в ходе которых 95 % респондентов отметили, что переход на электроотопление сдерживает высокая цена на электричество. Также во время работы «на земле» увидели, что более 50% домохозяйств не утеплены нужным образом. Поэтому еще один вопрос, который мы рассмотрим сегодня это развитие производств энергоэфективных материалов, так как те, которые сейчас представлены на рынке дорогие», – отметил Вадим Имидеев.



Однако при реализации проекта может возникнуть еще одна проблема – бесхозные сети ДНТ и СНТ.



«В эти сети мы не можем вкладывать деньги и реконструировать их. Вопрос актуальный. Один из вариантов решения вопроса – принятие их на баланс города, чтобы они стали муниципальной собственностью, и чтобы у нас появилась возможность их усилить», – сказал Алексей Гармаев, заместитель председателя Комитета по энергетике и энергосбережению минтранса Бурятии.



Сейчас администрация города рассматривает нормативный механизм по переводу на электроотопление в соседних регионах. В частности, в нескольких районах Якутии перевод на электроотопление закреплен законодательно. С 2022 года малоимущих жителей и отдельные категории граждан в трех районах наделят правом получить финансовую помощь на подключение жилья к электрическому отоплению.



«На межмуниципальном уровне ведем с ними работу. Собираем у них все документы. Нам очень интересно посмотреть, как они решили вопрос перекрёстного субсидирования, каким образом и какой источник перекрывает льготный тариф», – заметил Александр Тюрюханов, первый заместитель председателя Комитета городского хозяйства.



По итогам исследования тариф, при котором жители готовы перейти на электроотопление, равен 1,27 рубля за киловатт/час. При этом показателе затраты на электроотопление будут равны затратам на дровяное отопление. Для сравнения – красноярцы заявляют в Москву тариф 1,2 – 1,5 руб, Забайкалье – 1,3 руб.



Одним из методов увеличения количества граждан, использующих электроотопление, является расширение интервала тарифных зон. То есть, город предлагает расширить действие ночного тарифа 1,77 руб/квтч, не с 23:00 до 7:00, а с 18:00 до 08:00.



«Я живу в индивидуальной жилищной застройке. Как и все жители Левого берега ждем более действенных шагов, которые предпринимает совместная группа. Давайте что-то конкретное пропишем в постановляющей части нашей рекомендации. Заложим в республиканском или городском бюджете небольшую субсидию и просто начнем компенсировать затраты тех граждан, которые будут использовать для отопления электроэнергию», – предложил депутат Народного Хурала Бурятии Игорь Бобков.



Напомним, работа по защите от загрязнения воздуха в Улан-Удэ идет по ключевому документу – комплексному плану, разработанному администрацией города и минприроды Бурятии. Работа идет по восьми направлениям, включая мониторинг состояния атмосферного воздуха, вопросы здравоохранения, экономическую составляющую, экологическое просвещение, нормативную базу и т. д.



К слову о нормативной базе, с 15 сентября этого года в Бурятии введено ограничение применения каменного, бурого угля, дров юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в автономных источниках теплоснабжения. Речь идет только о тех предприятиях у которых есть фактическое подключение к тепловым сетям. В период с 15 сентября по 15 мая каждого года они обязаны использовать для отопления центральное тепло или использовать иные виды отопления, не наносящие вред окружающей среде – солнечная, ветровая генерация, бездымное топливо.



Фото: ulan-ude-info.ru



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