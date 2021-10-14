В Бурятии задержан убийца сожительницы, которая числилась пропавшей без вести

Злоумышленник, избив женщину до смерти, сбросил ее тело в реку



В Бурятии в середине сентября в селе Ильинка Прибайкальского района пропала местная жительница. Позднее ее родственники обратились с заявлением о безвестном исчезновении женщины в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело и начато расследование.



Во время осмотра места происшествия в доме пропавшей без вести обнаружены частично замытые следы крови, после чего задержан ее сожитель, на одежде которого также найдены характерные бурые пятна, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



В ходе проведенного допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы, после которой тело потерпевшей, скрывая улики, он скинул в реку. Ему уже предъявлено обвинение в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем смерть потерпевшего».



По данным следствия, 15 сентября около полуночи обвиняемый в ходе ссоры с сожительницей нанес ей удары руками по лицу, а затем поочередно метнул ей в голову два тяжелых деревянных табурета, которые при ударах разломились. Позднее мужчина сжег обломки в печи. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.



Обвиняемый завернул ее тело в покрывало, после чего отнес к берегу реки и скинул в воду. После этого он вернулся домой и попытался скрыть следы преступления. Свои шорты со следами крови он спрятал за шкафом, где их позднее обнаружили сотрудники полиции.



В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие. Для поисков в реке тела потерпевшей привлекаются водолазы.



Фото: «Номер один»



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