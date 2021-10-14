В Тарбагатайский район Бурятии направлена помощь на ликвидацию последствий ЧС

Деньги получат пострадавшие от стихии, кроме того средства пойдут на восстановление дорог



Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Бурятии приняла решение о выделении дополнительных средств на ликвидацию последствий ЧС и оказание помощи пострадавшим от стихии в размере более 15,5 млн рублей.



Как сообщили в пресс-службе правительства республики, единовременную материальную помощь получит 201 житель Тарбагатайского района. Это пострадавшие от выпадения крупного града, а также затопления грунтовыми водами приусадебных участков. На эти цели направлено 1,2 млн рублей из расчета 10 000 рублей на человека.



На проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на пострадавших автомобильных дорогах сельского поселения «Саянтуйское» Тарбагатайского района выделено более 14,3 млн рублей.



Мероприятия по ликвидации последствий ЧС продолжаются.



Фото: egov-buryatia.ru



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