Бурятия получит 2,9 млрд руб бюджетного кредита для инфраструктуры

Деньги пойдут на развитие центра Улан-Удэ и реконструкцию тепломагистрали № 3



В правительстве России прошел штаб по инфраструктурным бюджетным кредитам. По его итогам правительственной комиссией одобрена заявка на инфраструктурный бюджетный кредит Бурятии на сумму 2,9 млрд рублей, сообщили в правительстве Бурятии.



«Заявку Бурятии на сумму 2,9 млрд одобрили на два проекта: инфраструктурное развитие центра Улан-Удэ и реконструкция тепломагистрали № 3. Температура зимой в регионе обычно значительно ниже нуля, поэтому крайне важно, чтобы тепло в дома поступало бесперебойно. Для этого все системы необходимо своевременно обновлять», - объявил решение комиссии заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.



«Модернизация теплосетей давно назрела и здорово, что мы получаем возможность значительно повысить надежность теплосетей за счет инфраструктурных кредитов. Реконструкция тепломагистрали №3 позволит закрыть шесть котельных, в том числе мазутную на Стеклозаводе, и сделать воздух в городе чище. Кроме того, благодаря новому механизму поддержки регионов мы сможем решить вопрос реновации центра города. Благодарю правительство за поддержку наших предложений», - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

В целом, правкомиссия рассмотрела и утвердила заявки 15 регионов на сумму 49 млрд рублей.



«Эффект от региональных проектов мультипликативный. Помимо развития инженерной, социальной, дорожной инфраструктуры, необходимой для строительства жилья, развитие получат и другие сферы, - такие как туристическая, промышленная, экологическая…Уверен, что это финансирование даст положительный результат работы, направленной на повышение качества жизни граждан», - заявил Марат Хуснуллин.



Фото: egov-buryatia.ru





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