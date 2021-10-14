В Бурятии сельские детективы раскрыли кражу из сапога

В качестве сейфа его использовал пенсионер, но не учел женского коварства и алчности



В Бурятии в производстве следствия отдела полиции Бичурского района находится уголовное дело по факту кражи денег из сапога, сообщили в республиканском МВД.



Известно, что 19 сентября 67-летний житель села Буй пригласил своего знакомого в гости, а проще говоря – выпить. В ходе застолья гость отправился в магазин за дополнительной порцией спиртного и вернулся со своей сожительницей. Сорокалетняя женщина также была знакома пенсионеру, так как периодически помогала ему по хозяйству за вознаграждение.



Спустя несколько часов хозяин жилища отправил женщину в магазин за алкоголем. При этом гостья приметила, что пенсионер хранит накопления в сапоге, стоящем в комнате.



Женщина вернулась с покупками, компания продолжила распивать спиртное. Когда мужчины уснули, злоумышленница похитила из сапога 10 тысяч рублей и снова отправилась в магазин за выпивкой.



Пенсионер обнаружил пропажу сбережений спустя несколько дней и лишь тогда обратился в полицию. Сельские детективы подозреваемую, конечно, задержали. А полиция Бурятии в очередной призывает граждан внимательнее относиться к сохранности своего имущества. В частности, ни в коем случае не показывать посторонним, где хранятся сбережения. Особенно, если они лежат в таком надежном месте как сапог.



Фото: pixabay.com



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