В Бурятии будут судить грабителя сиротских домов

Скандально известный микрорайон «Молодежный» в поселке Сотниково притягивает ворьё



В Бурятии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему инкриминируется пять краж, сообщили в прокуратуре Бурятии.



По версии следствия, в феврале 2021 года мужчина совершил серию краж из пяти домов, расположенных в селах Сотниково и Поселье. Дома находятся в оперативном управлении государственного бюджетного учреждения «Республиканский ресурсный центр «Семья» и относятся к специализированному жилищному фонду для детей-сирот.



Злоумышленник похитил электрическую проводку и металлические предметы, находящиеся в домах. Похищенное он сдавал в пункт приема металла, а вырученные денежные средства тратил на алкоголь. Часть имущества изъята в ходе предварительного расследования и возвращена законному владельцу. Преступными действиями бюджету причинен имущественный вред на сумму 26,4 тыс рублей.



Уголовное дело направлено в Иволгинский районный суд для рассмотрения по существу.



Напомним, скандал с сиротскими домами в Сотниково длится с 2015 года, тогда более 250 воспитанников детдомов получили жилье в микрорайоне Молодежный в Сотниково. Многие дома оказались непригодны для проживания: в них появились плесень, грибок и трещины на стенах. Сироты начали обращаться в суды. Апогеем скандала стало уголовное дело в отношении замминистра строительства Бурятии Сергея Рыбальченко и бизнесмена Сергея Домшоева. В результате чиновник провел в СИЗО ровно год. В начале декабря 2019 года его освободили из-под стражи, сейчас дело рассматривается в суде.



В конце 2019 года жители микрорайона «Молодежный» отстояли в Верховном суде Бурятии право на достойное жилье. Согласно решению суда, детям-сиротам, получившим дефектное жилье, чиновники должны были выдать новые квартиры. В феврале 2020 года глава Бурятии проводил встречу с жителями поселка. Обсуждались вопросы переселения, помощи в обслуживании жилых домов, проверки состояния жилья и другие проблемы. Тогда по результатам встречи были приняты решения: создать управляющую компанию по обслуживанию жилищного фонда микрорайона; проверить качество воды; установить камеры наружного видеонаблюдения; проверить порядок ценообразования в продовольственном магазине на территории микрорайона; составить и контролировать график откачки выгребных ям и т.д.



Фото: Аноним 03

В Бурятии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему инкриминируется пять краж, сообщили в прокуратуре Бурятии.По версии следствия, в феврале 2021 года мужчина совершил серию краж из пяти домов, расположенных в селах Сотниково и Поселье. Дома находятся в оперативном управлении государственного бюджетного учреждения «Республиканский ресурсный центр «Семья» и относятся к специализированному жилищному фонду для детей-сирот.Злоумышленник похитил электрическую проводку и металлические предметы, находящиеся в домах. Похищенное он сдавал в пункт приема металла, а вырученные денежные средства тратил на алкоголь. Часть имущества изъята в ходе предварительного расследования и возвращена законному владельцу. Преступными действиями бюджету причинен имущественный вред на сумму 26,4 тыс рублей.Уголовное дело направлено в Иволгинский районный суд для рассмотрения по существу.Напомним, скандал с сиротскими домами в Сотниково длится с 2015 года, тогда более 250 воспитанников детдомов получили жилье в микрорайоне Молодежный в Сотниково. Многие дома оказались непригодны для проживания: в них появились плесень, грибок и трещины на стенах. Сироты начали обращаться в суды. Апогеем скандала стало уголовное дело в отношении замминистра строительства Бурятии Сергея Рыбальченко и бизнесмена Сергея Домшоева. В результате чиновник провел в СИЗО ровно год. В начале декабря 2019 года его освободили из-под стражи, сейчас дело рассматривается в суде.В конце 2019 года жители микрорайона «Молодежный» отстояли в Верховном суде Бурятии право на достойное жилье. Согласно решению суда, детям-сиротам, получившим дефектное жилье, чиновники должны были выдать новые квартиры. В феврале 2020 года глава Бурятии проводил встречу с жителями поселка. Обсуждались вопросы переселения, помощи в обслуживании жилых домов, проверки состояния жилья и другие проблемы. Тогда по результатам встречи были приняты решения: создать управляющую компанию по обслуживанию жилищного фонда микрорайона; проверить качество воды; установить камеры наружного видеонаблюдения; проверить порядок ценообразования в продовольственном магазине на территории микрорайона; составить и контролировать график откачки выгребных ям и т.д. Но, судя по сообщениям местных жителей, воз и ныне там. Фото: Аноним 03

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