Летчик из Бурятии стал заслуженным пилотом России

Почётное звание присвоено командиру воздушного судна авиакомпании «Баргузин» Рыгзену Аюшееву



Президент России Владимир Путин присвоил почётное звание «Заслуженный пилот Российской Федерации» командиру воздушного судна авиакомпании «Баргузин» Рыгзену Аюшееву, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Летчик с почти полувековой трудовой деятельностью удостоен почётного звания за заслуги в освоении и эксплуатации авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу.



Его и других награжденных поздравил заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.



«Мне кажется, что каждый человек, который родился в России, любит нашу страну, думает о том, как сделать её лучше, как сделать её процветающей, счастливой, как оставить её своим детям ещё более сильным государством. Президент поощрил государственными наградами ряд дальневосточников. Это те люди, которые помогают развиваться нашему Дальнему Востоку и нашей стране, которые служат примером для коллег и сослуживцев, родных и знакомых. Хочу их поблагодарить и пожелать им дальнейших успехов в работе», – отметил Юрий Трутнев.



С получением высокого звания Рыгзена Аюшеева поздравил и глава Бурятии Алексей Цыденов.



«Весь трудовой путь Рыгзена Гармаевича служит примером высокого профессионализма и верности избранному делу. Смело идти к своим целям, успешно решать поставленные задачи, ответственность – вот нравственный и профессиональный ориентир для наших земляков, особенно для подрастающего поколения. Искренне поздравляю с получением высокого звания и желаю дальнейших успехов», - сказал Алексей Цыденов.



Для справки



Аюшеев Рыгзен Гармаевич трудится в гражданской авиации 45 лет. За эти годы налетал большое количество часов, обеспечивая при этом полную безопасность полетов. Общий безаварийный налёт Рыгзена Гармаевича составляет 13 286 часов, из них на испытаниях – 574 часа, в гражданской авиации – 12 712 часов.



За период работы прошел ступени служебного роста от второго пилота вертолёта «Ми-4» до командира воздушного судна-инструктора вертолета «Ми-8» и их модификаций.



Фото: правительство Бурятии



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