В Бурятии ежедневный прирост COVID-19 – почти 130 случаев

Пока это меньше числа выздоровевших за сутки – 134 человека



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 60 632. Это на 129 случаев больше, чем было в четверг. Из них 48% (28 999) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 913 человек, - пятеро за последние сутки (трое старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 12 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 7 641 человек.



В стационарах получают лечение 735 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 608. В отделениях реанимации находится 77 пациентов (из них старше 65 лет – 37), на ИВЛ –36 пациентов (из них старше 65 – 19), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 30.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 947 коек: занято – 735, свободно – 212 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,6%.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2176 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 51 976 (+134) человек.



За сутки проведено исследований от 2 891 человека, всего с нарастающим итогом проведено 1 561 315 исследований.



Завершили вакцинацию 297 799 жителей Бурятии.



Фото: pixabay.com



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