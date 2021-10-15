В Улан-Удэ начал работу крематорий

Колумбарий расположился рядом со зданием крематория на территории кладбища «Южное» (фото)
В Улан-Удэ начал работать крематорий, рассказали в информационном департаменте учреждения.
Появление Улан-Удэнского крематория стало результатом взаимодействия органов государственной власти республики, города и частного бизнеса.
Строительство крематория длилось три года, находится он на территории кладбища «Южное».
"Предполагалось, что крематорий откроется раньше, однако пандемия внесла свои коррективы. В крематории два прощальных зала. Рядом со зданием крематория на территории кладбища «Южное» располагается колумбарий (место для захоронения урн)", - рассказала Алла Намсараева, руководитель Информационного департамента Улан-Удэнского крематория.
Всего в России действует 27 крематориев в 23 городах. Улан-Удэнский крематорий - единственный между Новосибирском и Хабаровском.
Фото: Алла Намсараева
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