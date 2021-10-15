В Бурятии пресечена сплошная вырубка вблизи Байкала

Муниципалитет предоставил дачникам 7 гектаров защитного леса, шесть из которых должны были уйти под топор



Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура потребовала от администрации Прибайкальского района Бурятии расторгнуть договор аренды лесного участка с дачным товариществом.



Проверка соблюдения земельного законодательства в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории выявила, что орган местного самоуправления предоставил дачному некоммерческому товариществу земельный участок площадью 7 гектаров по договору аренды под частную застройку, сообщили в надзорном органе.



Вместе с тем, предоставленный участок практически полностью покрыт лесной растительностью, для его освоения требовалось проведение сплошной рубки 6 гектаров леса, который относится к категории защитных лесов и несет функции по сохранению Байкальской экосистемы. Подобное распоряжение ценной муниципальной землей нерационально, в связи с чем, прокурор потребовал от органов местного самоуправления расторгнуть договор аренды лесного участка.



Во исполнение требований прокурора договор аренды расторгнут, участок защитного леса Ццентральной экологической зоны Байкала сохранен.



Фото: epp.genproc.gov.ru



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