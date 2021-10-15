В Селенгинский район направят еще 6 млн рублей на ликвидацию последствий, а также 178 улан-удэнцам выплатят компенсации



В Бурятии продолжают оказывать помощь пострадавшим от паводка жителям. Так, в Селенгинский район направлено более 6 млн. рублей на ликвидацию последствий ЧС. Эти деньги пойдут на восстановительные работы Енхорской защитной дамбы и обустройство водоотводного канала в городе Гусиноозерск.



Единовременную материальную помощь получат 9 жителей Селенгинского района, пострадавшие от подтопления придомовых территорий и приусадебных участков. На данные цели направлено 90 тыс. рублей из расчета 10 000 рублей на человека.



Кроме того, материальную помощь получат еще 178 жителей Улан-Удэ, пострадавших от паводка. Ранее компенсации были перечислены 696 жителям города.



Из резервного фонда правительства Республики Бурятия будет дополнительно выделено 1,78 млн рублей для осуществления выплат по 10 тыс. рублей на каждого члена семьи.



Таким образом, помощь направлена 874 жителям Левобережья и микрорайонов Улан-Удэ на общую сумму 11,2 млн рублей.



"Комиссии продолжают работу по обращениям граждан. Только на этой неделе правительством Бурятии направлено свыше 22 млн рублей на мероприятия по устранению последствий ЧС и оказанию помощи пострадавшим от стихии. Селенгинскому району выделено более 6 млн рублей, Тарбагатайскому - 15,5 млн рублей. В Иволгинский район направлены средства в размере 727 тыс рублей на формирование "борщевых" наборов для компенсации утерянного урожая", - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Фото: правительство Бурятии



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