В Бурятии поствыборный скандал разразился в… детсадах

Частные садики резко подорожали, оставшись без субсидий из-за бюрократического крючкотворства



В Улан-Удэ с 1 октября родители малышей, посещающих частные детские сады, столкнулись с тем, что им значительно повысили оплату за садик. Если раньше речь шла от 3 тысяч рублей за одного ребенка, то теперь суммы стали на порядок выше. Особенно ощутимо двойное подорожание сказалось на многодетных семьях, где частный сад посещало от двух и более деток.



Уволиться, чтобы сидеть с детьми



В такой ситуации родителям приходится либо раскошеливаться на немалые суммы, либо увольняться с работы и самим сидеть дома с детьми. Ведь очередь в муниципальные сады по-прежнему составляет несколько тысяч человек, а услуги тех частных садов, кто лишился субсидий, мало кому по карману. Теперь ежемесячно придется выкладывать из семейного бюджета от 7 тысяч рублей и выше.



Как выясняется, остались без субсидий те частные сады, ккоторые не имеют образовательной лицензии. В связи с чем и оплата с родителей скакнула вверх.



В республике сейчас работают 72 частных детских сада. Из них только 42 имеют образовательную лицензию. Остальные, для того чтобы получать значительную субсидию из бюджета (а значит, и брать с родителей минимальную оплату за свои услуги), по закону обязаны получать образовательные услуги по договору с лицензированными (муниципальными или частными) садами. На этом основании частные сады без лицензий также имели право на получение субсидии наряду с лицензированными.



Довольны были все. В течение двух лет такое взаимовыгодное сотрудничество лицензированных и нелицензированных садов в республике проходило вполне успешно. «Лицензионщики» получали свою выгоду от заключения договоров с коллегами без лицензий. А нелицензированные частные сады получали право на получение субсидий.



- Два года мы находились на субсидировании, и этот вопрос никак не поднимался. У нас был договор на образовательную деятельность, и воспитатель ежедневно находился здесь, в нашем садике. Хотя числился в другом саду, где и получал зарплату. Но в отделе лицензирования изначально говорили о том, что, вообще-то, образовательная деятельность должна осуществляться только на территории лицензированного учреждения. И рано или поздно нужно будет работать так, - говорит заведующая детским садом «Бусинки» Татьяна Баинова.



В этом году действительно зашла речь о том, что теперь все занятия, раньше проводимые в стенах родного учреждения, должны проходить в другом садике-«компаньоне», с которым частный сад заключит договор. Такая новость ошеломила обе стороны.



Иными словами, коротенькое занятие с педагогом (от 10 до 20 минут, в зависимости от возраста воспитанника) обернется для обеих сторон многочисленными ежедневными сложностями. Вопросов тут очень много: нужно нанимать специальный автобус с соблюдением всех правил перевозки, соблюдать каким-то образом поточность и все правила СанПиНа и антиковидных ограничений, ведь дети, приехавшие на занятия на территорию другого сада, будут тесно контактировать с тамошними воспитанниками. Да и где взять столько помещений, чтобы обеспечивать ежедневные занятия вновь прибывающим группам? Есть много и других нюансов. По этим причинам те частные и муниципальные сады, ранее заключавшие договоры с нелицензированными садами, сегодня отказываются идти на этот шаг.



Предупреждали заранее



- Представьте, вы - нелицензированный детский сад. Я - лицензированный. Вы со мной заключаете договор на предоставление образовательных услуг, я их вам предоставляю. Вы на основании этого договора получаете субсидирование на своих детей. Но при этом должны их доставлять на территорию лицензированного сада, то есть ко мне. Вот в чем весь вопрос. В нашем случае я отказываюсь от этого договора. Потому что несу ответственность за всех детей. Нам должны ребят на автобусах ежедневно привозить, предварительно заключив договор фрахтования. Плюс поточность должна соблюдаться. Приходят ко мне дети, а я должна куда-то девать своих ребятишек. То есть, совмещать их друг с другом мы не должны в связи с эпидобстановкой. Там много еще и других препятствий. Каждый месяц требуют графики проведения занятий, все документы, договоры. И за это все отвечать нам, - объясняет ситуацию председатель Союза частных детских садов Бурятии и директор частного сада «Бибигон+» Лидия Ким.



Всех этих проблем могло бы и не быть, если бы в Бурятии поголовно все частные сады имели свою лицензию. Однако получить ее не так просто. Должен быть соблюден ряд жестких условий (расположение сада в отдельно стоящем здании с немалой площадью, жесткие параметры СанПиНа и пр.). Так, в случае с пресловутым садиком «Бусинки» получить лицензию не получается из-за воды.



- Мы по воде не проходим. У нас своя скважина. А надо либо центральное водоснабжение, либо привозную воду. Но и с привозной водой тоже есть нюансы, - говорит Татьяна Баинова.



Из-за того, что теперь все нелицензированные частные сады будут работать без субсидий, оплата в них повысилась более чем в два раза.



Было 145 рублей в день, теперь стало 350 рублей. Если умножить на 20 – число рабочих дней, то сумма с 2900 повысилась до 7 тысяч. Особенно тяжело тем, кто приводил в садик не одного, а двоих-троих детей. Но мы вынуждены переходить на коммерческие рельсы и работать на таких условиях. Многие родители с этим не согласны и уходят, увольняются. Сидят дома с детьми или просят бабушек, сетуют руководители пострадавших частных садов.



У разбитого корыта



По словам Лидии Ким, владельцы лицензированных частных садов предупреждали заранее комитет по образованию и минобраз республики о своем решении не заключать больше договоры с нелицензированными садиками из-за ужесточившихся условий и требований. Но ответной реакции не последовало. Знали о таком повороте дел и сами оставшиеся сегодня без субсидий частные сады. Однако в минобразе помочь ничем не смогли.



В ответе на наш запрос в министерстве образования и науки подчеркнули, что видят выход из ситуации в том, чтобы все поголовно частные сады получали свою лицензию.



Предоставление субсидий частным дошкольным образовательным организациям – это одна из мер решения проблем с доступностью дошкольного образования. Субсидии предоставляются садам, реализующим образовательную деятельность. Таким образом, частным дошкольным учреждениям (ЧДУ), не имеющим образовательную лицензию, и с которыми дошкольные образовательные организации отказываются заключать соглашения для реализации образовательного процесса, необходимо принимать меры для получения лицензии на осуществление образовательной деятельности, сообщили в ведомстве.



Плюс в минобразе умыли руки, посоветовав адресовать все наши вопросы тем, кто отказывается заключать договоры с нелецензионными садами, а не к ним.



Министерством образования и науки Бурятии не вносились никакие изменения в требования по предоставлению и расходованию субсидий. Решение о заключении договоров, соглашений с частными дошкольными учреждениями, у которых отсутствует лицензия на образовательную деятельность, принимает дошкольная образовательная организация самостоятельно. В связи с этим данный вопрос необходимо направить в дошкольные образовательные организации, которые отказываются заключать соглашения с частными садами, не имеющими образовательные лицензии, заявили в министерстве.



Однако, как мы уже сообщали выше, получить лицензии могут далеко не все садики. И дело вовсе не в их желании или нежелании. Между тем, именно частные садики помогают разгрузить очередь муниципальные, которая по-прежнему в республике немаленькая - более 3 тысяч человек.



Сами пострадавшие частные сады сегодня стали поневоле еще и виновниками другой, тут же всплывшей проблемы. Так, в разговоре с нашим изданием их директора признаются, что они не только потеряли многих клиентов, но еще и оказались виноватыми в том, что родители, понадеявшись на них, оказались со своими детьми «на улице». Потеряв место в очереди на бесплатный садик.



Особенно в ужасном положении оказались родители, у кого подошла очередь в муниципальный сад, а они отказались от него, выбрав нас. И таких детей очень много. Но мы ведь заранее с министерством обговаривали этот вопрос – что у нас не заключен ни с кем договор и мы висим в воздухе. Но нам всякий раз обещали решить все положительно, а договор, мол, можно заключить и задним числом. Потом вообще сказали, что все успешно решится после выборов. Хотя тогда уже возникли подозрения в том, к чему все идет. Видимо, просто оттягивали время, чтобы скандал не грянул во время выборов. А мы, в свою очередь, напрасно обнадежили родителей, лишившихся своих мест в муниципальных садах, сетуют руководители частных садов.



Словом, крайними в создавшейся тупиковой ситуации оказались родители и их дети, оказавшись у разбитого корыта. И именно им сейчас придется самостоятельно расхлебывать все последствия внезапно изменившихся правил игры.



Василиса Шишкина, «Номер один».

Фото: egov-buryatia.ru

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