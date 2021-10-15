В Бурятии микрокредитную организацию оштрафовали на 200 тысяч рублей

За день коллекторы позвонили женщине 27 раз



В Бурятии общество с ограниченной ответственностью «Поколение» привлечено к административной ответственности за незаконные действия при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



В службу судебных приставов обратилась женщина с жалобой на звонки сотрудников микрокредитной компании. По её словам, сотрудники компании только за один день позвонили ей 27 раз.



"Неправомерные действия коллекторов подтвердились детализацией звонков. Более того, данная компания была исключена из реестра действующих микрофинансованных организаций, а также отрицала факт осуществления взаимодействия с истцом", - пояснили в службе приставов.



Заместитель руководителя Управления ФССП России по Республике Бурятия признал действия компании незаконными и в качестве наказания принял решение назначить административный штраф в размере 200 тысяч рублей.



Фото: "Номер один"

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