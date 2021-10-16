Ученые определят зоны подтопления на Байкале, чтобы не допустить цунами

Власти запускают масштабные инженерные изыскания



Уровень Байкала и раньше беспокоил общественность и власти Бурятии. Теперь же, учитывая период многоводья и смытые водой пляжи, беспокойство выходит на новый уровень. Повлиять на уровень озера можно через Иркутскую ГЭС, однако здесь сталкиваются интересы двух регионов: Иркутской области и Бурятии. Чтобы найти компромиссное решение, власти запускают масштабные инженерные изыскания, направленные в том числе на определение ущерба объектам экономики и инфраструктуры прибрежной территории двух регионов.



Пляж смыло



В сентябре 2021 года в популярном месте отдыха Монахово на Чивыркуйском заливе полностью исчезла песчаная коса, где разбивали палатки бурятские и иркутские туристы. Ее просто смыло высоким уровнем Байкала и осадками. Подобное сегодня происходит на многих участках Байкала.



Как сообщили в министерстве природных ресурсов Бурятии, «негативные последствия для Республики Бурятия при незначительном превышении отметки 457 метров уровня озера Байкал зафиксированы еще в 2020 году. Были затоплены низовые участки побережья с находящимися там селами: Жилино, Оймур, Дулан, Исток, Гремячинск, Горячинск, Корсаково и др. Усилились эрозионные процессы на всем протяжении береговой полосы в результате волнового воздействия. Невозможно оценить негативные последствия для экосистемы озера Байкал в целом и в этом году».



Как отмечают в ведомстве, высокий уровень озера Байкал способствует уничтожению уникальной экосистемы мелководий в дельтах Верхней Ангары и Кичеры.



Вода губит омуль



Причем разрушение прибрежной экосистемы озера Байкал, где происходит нагул рыбной молоди, приводит, по мнению министерства природных ресурсов Бурятии, к «сокращению нерестовых площадей прибрежно-нерестующих бычков (кормовой базы) и гибели эндемичных и краснокнижных представителей флоры и фауны байкальской природной территории».



Не случайно 6 октября в режиме видеоконференции состоялся круглый стол, на котором ученые двух регионов оценили уровень угроз для населения обоих регионов в связи с наступлением многоводного периода. Ведь высокий уровень Байкала приводит не только к разрушению прибрежной полосы и неудобствам для туристов, но и «подпирает» Селенгу, что в период критически высоких осадков может привести к наводнению в Улан-Удэ.



Между тем основной разговор на совещании пошел не о Бурятии, поскольку, как оказалось, наши проблемы не особо волнуют наших соседей. Прежде всего обсуждались вопросы регулирования работы Иркутской ГЭС и то, как холостые сбросы могут повлиять на затопление Иркутска. Как отмечалось, в конце этого лета в Иркутске произошло подтопление дачных, садоводческих товариществ и частного сектора. Кроме того, затоплены подвалы расположенного на берегу Ангары крупнейшего торгово-развлекательного центра «Комсомол».



Беда пришла с водой, экстренно сбрасываемой Иркутской ГЭС, подтопив низменные части соседнего города. Один из участников совещания, директор Иркутского филиала СО РАН академик Игорь Бычков сообщил «Номер один», что в связи с наступлением многоводного периода «важно определить те зоны подтопления Иркутска, которые могут затапливаться водой при различных режимах работы ГЭС». Ведь энергетики готовы по максимуму понизить уровень Байкала, но сделать это быстро часто технически невозможно, поскольку затопит Иркутск.



- Еще во времена СССР проведены исследования уровня затопления прибрежных частей Ангары, и многие населенные пункты были переселены, - сообщил он. - Также обозначены зоны возможного подтопления на водохранилище и в этих местах запрещено любое строительство жилья.



Понастроили тут



Но в 90-е в результате сомнительных сделок земли, расположенные под нависающей плотиной Иркутской ГЭС, раздали под индивидуальное, дачное и коммерческое строительство. И теперь энергетики и рады бы сбросить лишнюю воду, но не могут, чтобы не вызвать цунами под Иркутском. В результате им приходится в отдельные периоды «держать» Байкал на критически важных отметках. В итоге из-за безалаберности бывших иркутских чиновников топит Монахово и другие туристические места в Бурятии. Такая вот получается интересная у нас «дружба» с соседями.



Поэтому на совещании говорилось о необходимости оценки экологического ущерба в связи с климатическими изменениями и работой Иркутской ГЭС. С тем, чтобы, как заявлено на совещании, очищать зоны подтопления на Ангаре, вынося оттуда объекты. Это позволит снизить уровень Байкала.



- Для узаконенных земельных участков будет одна процедура выноса, для самовольно захваченных - другая, - подчеркнул академик Бычков.



В 2021 году в Иркутской области и Бурятии стартует проект изучения того, как влияет изменение уровня воды в озере Байкал на состояние экосистемы озера. Ученые определят различные зоны подтопления, проведя больше инженерную, чем научную работу. Чтобы сделать первый шаг для того, чтобы со временем побережье Байкала перестало топить.



Тем не менее разногласия с иркутянами остаются по интервалу поднятия и опускания уровня Байкала в течение года, который до строительства Иркутской ГЭС был естественным (летом он рос, зимой уровень падал). Но после того как на Ангаре поставили плотину, колебания уровня озера стали искусственными. Бурятия предлагает максимально снизить годовой диапазон приливов и отливов.



- Наши эксперты и экологи предлагают сохранять интервал в диапазоне одного метра, представители Иркутской области - расширить диапазон регулирования уровня озера Байкал в интервале 2,31 метра, что будет иметь самые негативные последствия как для экосистемы озера, так и для населения Иркутской области и Бурятии, - сообщил министр природных ресурсов и экологии Бурятии Сергей Матвеев.



Таким образом, точка в вопросе регулирования уровня Байкала еще не поставлена. Более того, до этого еще очень далеко. Остается надеяться, что запущенные исследования помогут властям найти решение проблемы, устроившее бы оба прибрежных региона.



Дмитрий Родионов, «Номер один».

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