Маленькая улан-удэнка поедет покорять Москву

Регина Ринчинова прошла в финал Всероссийского конкурса «Мисс Останкино» от главной телебашни страны



В начале декабря состоится престижный Всероссийский конкурс красоты и талантов от главной телебашни страны под названием «Мисс Останкино». Ежегодно в Москву съезжаются самые талантливые девочки и девушки со всей России и стран ближнего зарубежья. Конкурс представляет из себя телеакадемию, где участницы смогут окунуться в мир телевидения, познакомиться с известными российскими медиа-продюсерами, а также представить свой регион на столичном подиуме. Финалисток ждет конкурс дефиле, профессиональные фотосессии и многое другое. Кроме того, девочкам и девушкам необходимо представить «визитку», а также сделать сценарий собственной рубрики на телевидении.



- Мы в ближайшее время отправляем свою «визитку» и небольшую зарисовку той программы, которую хотим вести. О чем она будет – пока что секрет. На событии сначала пройдут мастер-классы, потом будут готовить к основным выступлениям, потом день съемок, в целом ждет очень насыщенная программа. Приезжают девочки со всей России и ближнего зарубежья. А для нас это будет ступенька к «Мини Мисс Россия», - поделилась с нами семья Ринчиновых.



Регине Ринчиновой всего десять лет, но она уже свободно держится на сцене и умело рассказывает о себе: «Я учусь в четвертом классе лингвистической гимназии №3. Мне очень нравится рисовать, петь и танцевать, также я посещаю музыкальную школу искусств №5 по классу «фортепиано». Еще мне нравятся юмористические монологи – о жизни, каких-нибудь смешных моментах. Я два года назад выступала с монологом Евгения Петросяна на «Зажигаем звезды с СТС» и получила первое место в своей категории. Помню, там было три тура. Первый - отборочный, потом мне дали другой монолог, и я прошла в третий, финальный тур, - уверенно делится с нами Регина.



Как добавляет мама девочки Ирина, художественное чтение – своеобразный жанр, поэтому работать в нем весьма непросто, тем более тогда девочке было всего восемь лет.



- Мало кто в этом жанре работает, поэтому она у нас молодец, что так может! У нее очень хорошая память, она быстро запоминает большие объемы текста - Регине не составляет труда прочитать книгу и осознанно пересказать ее, причем не детские книжки, а достаточно серьезные. Некоторые моменты она не понимает в силу возраста, но это ей не мешает в точности процитировать книгу, ну а я стараюсь объяснять непонятные моменты, - с гордостью рассказывает о дочке Ирина Ринчинова.



Приглашение на конкурс «Мини Мисс Останкино» стало для наших земляков неожиданностью. С пяти лет Регина показала себя уже в трех конкурсах: «Мисс Дюймовочка», «Зажигаем звезды с СТС», а также «Мини Мисс Улан-Удэ». Везде девочка заняла призовые места, и организаторы регионального конкурса «Мисс Улан-Удэ» предупредили родителей, что малышка поедет представлять регион на всероссийский конкурс «Мисс Россия», который пройдет в следующем году. Семья начала готовиться уже к нему, но внезапно им пришло еще одно письмо, что Регина прошла в финал конкурса от Московской телебашни, который состоится уже в этом году с 1 – 4 декабря в российской столице.



- Первое, что я подумала, когда Регина получила приглашение, наверное, это какие-то мошенники. Мы ведь никакие заявки не подавали, а нам написали, что нашу девочку уже забирают в финал. Мы сначала связались с местным организатором Татьяной Нетесовой, проводившей «Мини Мисс Улан-Удэ», спросили, правда ли это. Спасибо ей, что помогает нам и продолжает вести своих конкурсанток вперед. В итоге нам перезвонили и сказали, что действительно есть такой конкурс, и в Москве организаторы посмотрели наши выступления, которые были в открытом доступе, и пригласили, - вспоминает мама Ирина.



В первую очередь дети участвуют, чтобы раскрыть себя и получить значимый опыт для будущего. Мама юной звездочки поделилась с нами, что еще на прошлых состязаниях организаторы предупредили родителей не готовить детей к короне – в силу возраста необходимо избежать стресса и не дать ребенку опустить руки в случае проигрыша, нужно помнить, главное – участие. А опыт действительно серьезный: как сообщается на сайте «Мисс Останкино», членами жюри станут партнеры проекта из популярных изданий, продюсеры, режиссеры телевизионных каналов, киноиндустрии, шоу-бизнеса, а также региональные директора конкурса.



Всего в «Мисс Останкино» - семь номинаций и обширный охват участниц: на мероприятие приедут сотни жительниц России и стран ближнего зарубежья. Возрастной охват от «Little miss 5 - 7 лет» до «Missis Gold 37 - 50 лет». Регина будет представлять Бурятию в категории «Мини Мисс», где девочкам 8 - 10 лет. А нам остается только держать кулачки за нашу маленькую талантливую землячку и поддержать ее в финале.



Эржена Мансорунова, «Номер один».

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