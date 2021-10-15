В Улан-Удэ росгвардейцы задержали грабителя

Приезжий из района вырвал у 70-летнего дедушки сумку с деньгами







В центре Улан-Удэ днем к автопатрулю вневедомственной охраны обратился пожилой мужчина, который рассказал, что несколько минут назад около автовокзала неизвестный вырвал у него сумку и забрал деньги в сумме 7 тысяч рублей, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Посадив 70-летнего потерпевшего на борт служебного автомобиля, росгвардейцы направились на поиски злоумышленника. На улице Шмидта ограбленный заметил своего обидчика и указал на него сотрудникам вневедомственной охраны.



При досмотре в левом кармане брюк задержанного были обнаружены скомканные купюры.



Злоумышленник, 38-летний житель Еравнинского района, был доставлен в отдел полиции. У ранее судимого за имущественные преступления денежные средства были изъяты и возвращены владельцу.



По факту грабежа возбуждено уголовное дело.



Фото: Росгвардия



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