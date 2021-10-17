В Бурятии сохраняется нехватка учителей в школах

Переломить ситуацию пока не удается



Республика продолжает испытывать острую нехватку педагогов. Недавно в соцсетях жители Улан-Удэ сетовали на то, что в школах некому учить их детей – занятия по некоторым предметам не проводились в течение всего сентября. Почему сложилась такая ситуация и какой выход из нее видят чиновники и директора школ, пытался разобраться «Номер один».



Нехватка физиков



- Ребенок пошел в восьмой класс, школа №64. Прошел месяц учебы, а у нас не было ни одного урока русского языка и литературы, так как нет учителя. Я все понимаю, что сейчас большая нагрузка на учителя и зарплаты небольшие, но все же дети в этом не виноваты. Через два года экзамены. Видимо, уже сейчас нужно платить и заниматься с репетитором, - такое сообщение написала в одной из социальных сетей улан-удэнка. В комментариях к ее посту отметились и другие родители, дети которых также учатся в школах, где не хватает педагогов. Так, выяснилось, что в некоторых учебных заведениях нет учителя физики, математики.



- В 41-й школе математики в сентябре не было, пенсионерка-учитель уволилась. А у нас ОГЭ в этом году, наняла репетитора, - пишет еще одна горожанка.



Дефицит кадров признают в министерстве образования и науки Бурятии. Так, на 1 сентября 2021 года в сельских школах было 214 вакансий, из них 44 – по иностранному языку, 29 - начальные классы, 23 – по русскому языку и литературе, 20 – по математике.



Директора школ дефицит учителей отчасти объясняют тем, что Бурятский государственный университет перестал выпускать педагогов-предметников.



- Сейчас студенты не проходят педпрактику, не изучают методику преподавания, психологию, возрастную физиологию, ничего, что касается учительской деятельности, - отметила директор одной из школ города.



Как следствие, растет средний возраст учителя в школах республики. Сейчас он составляет 48 лет. Нехватку педагогов руководство школ решает как может. Зачастую директорам школ приходится приглашать на работу вышедших на пенсию учителей – им дают «часы» без классного руководства.



Еще одна мера выхода из педагогического кризиса – совмещение предметов.



Совмещенное преподавание характерно в малокомплектных школах, таких школ в республике 218. Более 1,5 тыс. учителей совмещают преподавание ряда учебных предметов. В целом в школах республики внешних совместителей более 500 человек, отмечают в министерстве образования.



Приманить деньгами



Отметим, ситуация с нехваткой педагогов в школах не возникла за один день – профессия педагога давно потеряла престиж. Но самое главное - педагоги сталкиваются не только с неуважением, психологическим напряжением и большим объемом работы, но и низкой зарплатой.



В министерстве образования и науки Бурятии уверяют, что зарплаты учителей постепенно повышаются.



В 2020 году в республике разработан и утвержден норматив финансового обеспечения реализации общеобразовательных программ по ступеням обучения. Рост средней заработной платы педагогических работников в 2020 году по сравнению с 2019-м составил 9,5%, отмечают в министерстве.



Пытаются в республике вернуть профессии и былое уважение и почет. Так, для повышения престижа учительской работы и профессионального становления и роста молодых учителей на республиканском уровне организовано конкурсное движение, получили развитие конкурсы «Учитель года», «Лучшие учителя», «Педагогический дебют», «Педагогический поиск».



В 2021 году на базе БРИОП (Бурятский республиканский институт образовательной политики) создали Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.



Особые надежды возлагаются на федеральную программу «Земский учитель», которая позволит переломить сложившуюся ситуацию с дефицитом педагогических кадров на селе. С 2020 года в республике начала действовать федеральная программа «Земский учитель». За два года (2020 и 2021) 57 «земских» учителей стали победителями программы и начали работу в сельских школах республики. В 2022 году в школах Бурятии появятся еще 24 «земских» учителя.



Также минобразования организовало профессиональную переподготовку педагогов на базе Бурятского государственного университета им. Д. Банзарова и БРИОП. За пять лет переподготовку прошли 1482 человека.



- Молодые учителя все же приходят, заработная плата повысилась. Развита система наставничества, зарплата у молодых специалистов стала более-менее. Если раньше зарплата была 12 - 17 тысяч, то сейчас при полной нагрузке и классном руководстве молодой учитель получает 30 тыс. рублей, - сообщила в беседе с «Номер один» директор одной из школ города.



Изменения действительно видны – в Бурятии всерьез обеспокоились нехваткой педагогических кадров. Однако переломить ситуацию пока не удается.



Лариса Ситник, «Номер один».

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