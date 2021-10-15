В Бурятии предстанет перед судом убийца 17-летнего подростка

Юноша пытался защитить свою мать от дебошира и заплатил за это жизнью



В Бурятии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 32-летнего жителя Бичурского района, убившего 17-летнего подростка, заступившегося за свою мать, сообщили в прокуратуре республики.



Подсудимый обвиняется не только в убийстве. А также: в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия», «незаконном лишении человека свободы, совершенном с применением насилия, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении двух или более лиц», «умышленном уничтожении чужого имущества», «применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» и двух преступлениях, связанных с «угрозой убийством».



Как рассказали в Следственном управлении СКР по Бурятии, из-за частных конфликтов и ссор в семье мужчину оставила жена. Вечером 28 ноября 2020 года после употребления спиртных напитков он пришел домой к теще и стал выяснять с ней отношения. Мужчина вел себя агрессивно, через некоторое время он взял на кухне нож и направился к хозяйке дома. Тогда 17-летний сын женщины, находившийся рядом, бросился на помощь, встал перед матерью и закрыл ее от вооруженного злоумышленника. Из мести за его действия обвиняемый нанес подростку ножом удар в грудь и причинил повреждения, от которых потерпевший скончался.



После этого злоумышленник стал удерживать на месте находившихся в доме людей, не позволяя им выйти или вызвать скорую медицинскую помощь.Он дважды ударил кулаком хозяйку дома по голове и нанес удар ножом ей в ногу. Также он высказывал людям угрозы убийством, размахивал перед ними ножом и наносил им удары по предметам мебели. Затем он нанес удар ножом в живот подруге тещи, которая находилась у нее в гостях и попыталась покинуть дом. Через некоторое время злоумышленник отвлекся, что позволило дочери хозяйки выбежать из дома и позвонить в полицию.



Злоумышленник оставил потерпевших и скрылся. Первым к месту происшествия прибыл местный участковый уполномоченный полиции, который установил местонахождение обвиняемого, однако мужчина оказал сопротивление и нанес сотруднику удар головой по лицу. Полицейский пресек нападение и задержал злоумышленника.



Отмечая героизм покойного школьника, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить подростка посмертно к награде. Медаль СК России «Доблесть и отвага» была вручена матери мальчика 1 июня – в Международный день защиты детей.



Уголовное дело направлено в Верховный суд Бурятии.



Фото: buryatia.sledcom.ru





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