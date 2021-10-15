Улан-Удэнский авиазавод провел «Неделю без турникетов»

Более 500 школьников и студентов познакомились с ведущим предприятием авиапрома РФ



Более 500 школьников из столицы Бурятии и районов республики посетили Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга «Вертолеты России» (Ростех) в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов». Предприятие с 11 по 15 октября организовало экскурсии для школьников 7–11-х классов, студентов колледжей и Восточно-Cибирского государственного университета технологий и управления, сообщили в пресс-службе У-УАЗ.



Акция «Неделя без турникетов» традиционно проводится Союзом машиностроителей России два раза в год. В этом году в программе У-УАЗ экскурсии на производственные участки, где можно проследить путь от изготовления деталей до сборки вертолетов, знакомство с историей предприятия, встречи с молодыми специалистами завода, сотрудниками HR-службы.



Цель акции – познакомить школьников с профессиями, востребованными на современном промышленном производстве, представить студентам – будущим специалистам – реальные рабочие места и условия труда. Такая форма профориентационной работы способствует формированию имиджа предприятия на региональном рынке труда.



«Интерес к такому формату профессиональной ориентации постоянно растет – мы проводим «Неделю без турникетов» уже в шестой раз. Как показала практика, для многих именно с таких экскурсий начинается путь в профессию, – отметил управляющий У-УАЗ Алексей Козлов. – Акция «Неделя без турникетов» помогает школьникам осознанно принять решение о выборе специальности и работы на промышленном производстве, а студентам, мотивированным на работу в крупном авиастроительном холдинге, позволяет взвешенно оценить перспективы и востребованность выбранных профессий».



В рамках «Недели без турникетов» проходят экскурсии в музее истории предприятия, на механосборочном производстве с современным высокопроизводительным оборудованием, в заводе агрегатной сборки. Для потенциальных абитуриентов также организованы экскурсии в Авиационный техникум, в лабораториях которого представлено современное оборудование, действующее на авиационном заводе. Представители Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления рассказывают о факультетах вуза и инженерно-технических специальностях, которые он предлагает.



В прошлом году более 700 школьников и студентов в течение двух недель смогли увидеть, как на У-УАЗ собирают вертолеты, а в период изоляции была организована экскурсия в онлайн-формате: с историей предприятия и его работниками можно было познакомиться с помощью профориентационных материалов, которые находились в свободном доступе на YouTube. Также видеоролики были переданы в школы, образовательные учреждения среднего профессионального и высшего образования.



Фото: У-УАЗ



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