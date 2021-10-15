В Улан-Удэ ищут пропавшую 34-летнюю горожанку

Саяна Ильина 1 октября ушла из дома на улице Туполева и не вернулась



В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 34-летнюю жительницу Улан-Удэ Саяну Ильину, которая 1 октября ушла из дома на улице Туполева и до настоящего времени её местонахождение не известно. Является уроженкой села Нижняя Иволга Иволгинского района, сообщили в МВД по Бурятии.



Может уехать в другой город автостопом. Нуждается в приеме лекарственных препаратов.



Приметы: азиатской внешности, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие.



Была одета: куртка коричневая, водолазка белого цвета, джинсы синие, туфли бежевые на шнурках.



При наличии какой-либо информации о данной гражданке или ее местонахождении просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(983)535-60-91, 8(924)390-60-60.



Фото: МВД по Бурятии





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