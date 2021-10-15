В Бурятии площади лесных пожаров уменьшились на 98%

В восьми лесничествах республики огонь тайгу не тронул



Среди наиболее горимых регионов страны Бурятия наиболее успешно прошла пожароопасный сезон, несмотря на то, что погодные условия были аналогичными с соседними субъектами федерации. Об этом заявил сегодня зампред правительства республики Петр Мордовской.



Под его председательством в правительстве Бурятии состоялось совещание в режиме видеоконференц-связи по итогам прохождения пожароопасного сезона. В нем участвовали представители МВД, территориальных федеральных и республиканских исполнительных органов власти, главы муниципалитетов, руководители лесхозов, лесничие, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



«В Бурятии намного оперативнее тушенились пожары. В первые сутки - 94,3%. Высокий показатель оперативности тушения говорит о том, что мы с вами четко выстроили систему. Во-первых, профилактики лесных пожаров, а затем - организации тушения и ликвидации возгораний», - отметил Петр Мордовской.



Он выразил благодарность всей группировке региональной системы по чрезвычайным ситуациям, лесопользователям и активным жителям Бурятии, которые сообщали о возникших лесных пожарах.



Всего за пожароопасный сезон в республике произошло 137 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, по сравнению с 2020 годом уменьшилась на 98% и составила всего 1,8 тыс гектаров.



«Хочу отметить, что благодаря принятым профилактическим мерам на территории восьми лесничеств, а это 20% от всех лесничеств, лесных пожаров не зарегистрировано. Это Бабушкинское, Гусиноозёрское, Кондинское, Кудунское, Куйтунское, Романовское, Улан-Удэнское, Усть-Баргузинское лесничества» - рассказал Александр Мартынов, руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства.

Особую роль в прохождении пожароопасного сезона сыграла новая лесопожарная техника, которая поступила в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов». Лесхозы получили более 60 единиц лесопожарной техники.



Кроме этого, состоялось награждение сотрудников лесной охраны, внесших большой вклад в развитие лесного хозяйства, сбережение и приумножение лесного достояния. Также были вручены государственные награды с присвоением почетного звания «Заслуженный работник лесного хозяйства», благодарственные письма полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, главы Бурятии и Народного Хурала Бурятии.



Подготовка к пожароопасному сезону 2022 года в регионе уже стартовала. До начала зимнего периода лесникам предстоит подготовить технику, убрать порубочные остатки и обновить минерализованные полосы.



Фото: РАЛХ



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