COVID-19 может помешать переписи населения

Обострение эпидситуации увеличило число отказов от участия в переписи в 1,5 раза



За две недели отказывающихся участвовать в переписи населения стало больше в 1,5 раза, причем чаще всего игнорировать перепись собираются антипрививочники, сообщает результаты своего опроса портал



Стало меньше не только тех, кто планирует принять переписчика у себя дома (16 и 11% соответственно), но и тех, кто хочет переписаться онлайн (58 и 52%).

Судя по комментариям опрошенных, снижение готовности принять дома переписчиков вызвано ухудшением эпидемиологической обстановки по COVID-19, а уменьшение числа желающих переписаться на сайте Госуслуг - скептическими настроениями: «Не вижу смысла. В ЗАГС есть вся необходимая информация о количестве населения».



Женщины чаще мужчин демонстрировали готовность принять участие в переписи онлайн (58 и 47% соответственно). Планируют переписаться на сайте Госуслуг и 58% граждан, привитых от коронавируса.



Об отказе от участия в переписи-2021 мужчины говорили чаще женщин (33 и 28%), а россияне до 34 лет - чаще тех, кому более 45-ти (34 и 25%). Больше всего же противников переписи - среди антипрививочников (44%).



Между тем, первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов поставил задачу: обеспечить максимальную безопасность всех участников и персонала переписи. Переписчики будут регулярно проходить тестирование на COVID-19 под контролем Роспотребнадзора, будут обеспечены индивидуальными средствами защиты и получат страховые полисы от Сбера и ВТБ, которые включают и выплаты в случае заболевания коронавирусной инфекцией, рассказали в медиаофисе Всероссийской переписи населения.



«В случае если люди заболеют, они получат соответствующие страховые выплаты. Это защищенность и уверенность для персонала», — подчеркнул первый вице-премьер.



Перепись населения — самое масштабное статистическое событие в стране, которое должно быть безопасным и комфортным для всех. Это одно из важных условий. Поэтому в ходе переписи будут строго соблюдаться инструкции Минздрава России и Роспотребнадзора. Среди них соблюдение социальной дистанции в помещениях стационарных переписных участков, контроль температуры сотрудников, обеспечение масками, регулярная санитарная уборка и проветривание помещения.



При наборе переписчиков отдавался приоритет людям с иммунитетом — уже переболевшим или вакцинированным от COVID-19. С конца прошлого года Росстат ведет активную работу по разъяснению важности вакцинации среди переписчиков и переписного персонала.



Белоусов также отметил важность профилактики и информационной работы с персоналом переписи. Каждый пройдет обучение, как максимально обезопасить себя и окружающих во время переписи с учетом последних рекомендаций Минздрава и Роспортребнадзора. Например, если у респондента – признаки простуды, переписчик оставит ему листовку (положит в почтовый ящик) с подробным описанием, как можно переписаться самостоятельно через интернет.



«Мы обновили противоковидные памятки и сценарии работы для каждой ситуации – все доводится до переписчиков», — сообщил глава Росстата Павел Малков. Кроме того, он сообщил, что «мы сформировали несколько групп быстрого реагирования – будем оперативно выезжать на место, где увидим какие-либо проблемы. В ручном режиме будем корректировать ситуацию».



Особый акцент Андрей Белоусов сделал на важности электронной переписи через портал Госуслуг как возможности обеспечить максимальную безопасность населения. Первый зампред правительства поручил обеспечить бесперебойную работу портала, чтобы все желающие могли переписаться самостоятельно в удобное для них время.



Сейчас 88 миллионов россиян имеют личные кабинеты и подтвержденные учётные записи на едином портале Госуслуг. Это позволит практически всем жителям страны заполнить переписные листы онлайн. По результатам нагрузочного тестирования, которое прошло в сентябре, через портал Госуслуг Росстат сможет получать не менее 30 заполненных электронных анкет в секунду или более 2 млн в сутки. По словам заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олега Качанова, система должна выдержать повышенные нагрузки, которые возможны в первые дни переписи.



Всероссийская перепись населения стартовала с 15 октября и продлится по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшетные компьютеры отечественного производства с российской операционной системой «Аврора». Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».



Фото: strana2020.ru





За две недели отказывающихся участвовать в переписи населения стало больше в 1,5 раза, причем чаще всего игнорировать перепись собираются антипрививочники, сообщает результаты своего опроса портал SuperJob . Если две недели назад игнорировать перепись-2021 собирался каждый пятый, то сегодня — уже трое из десяти.Стало меньше не только тех, кто планирует принять переписчика у себя дома (16 и 11% соответственно), но и тех, кто хочет переписаться онлайн (58 и 52%).Судя по комментариям опрошенных, снижение готовности принять дома переписчиков вызвано ухудшением эпидемиологической обстановки по COVID-19, а уменьшение числа желающих переписаться на сайте Госуслуг - скептическими настроениями: «Не вижу смысла. В ЗАГС есть вся необходимая информация о количестве населения».Женщины чаще мужчин демонстрировали готовность принять участие в переписи онлайн (58 и 47% соответственно). Планируют переписаться на сайте Госуслуг и 58% граждан, привитых от коронавируса.Об отказе от участия в переписи-2021 мужчины говорили чаще женщин (33 и 28%), а россияне до 34 лет - чаще тех, кому более 45-ти (34 и 25%). Больше всего же противников переписи - среди антипрививочников (44%).Между тем, первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов поставил задачу: обеспечить максимальную безопасность всех участников и персонала переписи. Переписчики будут регулярно проходить тестирование на COVID-19 под контролем Роспотребнадзора, будут обеспечены индивидуальными средствами защиты и получат страховые полисы от Сбера и ВТБ, которые включают и выплаты в случае заболевания коронавирусной инфекцией, рассказали в медиаофисе Всероссийской переписи населения.«В случае если люди заболеют, они получат соответствующие страховые выплаты. Это защищенность и уверенность для персонала», — подчеркнул первый вице-премьер.Перепись населения — самое масштабное статистическое событие в стране, которое должно быть безопасным и комфортным для всех. Это одно из важных условий. Поэтому в ходе переписи будут строго соблюдаться инструкции Минздрава России и Роспотребнадзора. Среди них соблюдение социальной дистанции в помещениях стационарных переписных участков, контроль температуры сотрудников, обеспечение масками, регулярная санитарная уборка и проветривание помещения.При наборе переписчиков отдавался приоритет людям с иммунитетом — уже переболевшим или вакцинированным от COVID-19. С конца прошлого года Росстат ведет активную работу по разъяснению важности вакцинации среди переписчиков и переписного персонала.Белоусов также отметил важность профилактики и информационной работы с персоналом переписи. Каждый пройдет обучение, как максимально обезопасить себя и окружающих во время переписи с учетом последних рекомендаций Минздрава и Роспортребнадзора. Например, если у респондента – признаки простуды, переписчик оставит ему листовку (положит в почтовый ящик) с подробным описанием, как можно переписаться самостоятельно через интернет.«Мы обновили противоковидные памятки и сценарии работы для каждой ситуации – все доводится до переписчиков», — сообщил глава Росстата Павел Малков. Кроме того, он сообщил, что «мы сформировали несколько групп быстрого реагирования – будем оперативно выезжать на место, где увидим какие-либо проблемы. В ручном режиме будем корректировать ситуацию».Особый акцент Андрей Белоусов сделал на важности электронной переписи через портал Госуслуг как возможности обеспечить максимальную безопасность населения. Первый зампред правительства поручил обеспечить бесперебойную работу портала, чтобы все желающие могли переписаться самостоятельно в удобное для них время.Сейчас 88 миллионов россиян имеют личные кабинеты и подтвержденные учётные записи на едином портале Госуслуг. Это позволит практически всем жителям страны заполнить переписные листы онлайн. По результатам нагрузочного тестирования, которое прошло в сентябре, через портал Госуслуг Росстат сможет получать не менее 30 заполненных электронных анкет в секунду или более 2 млн в сутки. По словам заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олега Качанова, система должна выдержать повышенные нагрузки, которые возможны в первые дни переписи.и продлится по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшетные компьютеры отечественного производства с российской операционной системой «Аврора». Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».Фото: strana2020.ru

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.