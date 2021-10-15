В Чите открыли памятник Героям России - уроженцам Забайкалья

Среди трех увековеченных имен - имя матроса Алдара Цыденжапова





В Чите на площади перед спортивно-концертным комплексом «Мегаполис-спорт» сегодня торжественно открылся новый памятник Героям России, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.



На памятнике барельефы с лицами трех забайкальских ребят из Балея, Чернышевского района и Агинского, которые отдали жизнь ради спасения своих товарищей. Спецназовцу Евгению Эпову, матросу Алдару Цыденжапову и летчику Виктору Тюрикову звание Героев России было присвоено посмертно.



Как отметила на митинге в приветственном слове зампред регионального правительства Татьяна Цымпилова, бойцы, чьи имена увековечены, являются олицетворением времени, в котором есть место чести, доблести, славы и верности боевым традициям.



«Я уверена, что площадка станет центром притяжения, на этом месте будут проводиться мероприятия по военно-патриотическому воспитанию с подрастающим поколением. Выражаю огромную благодарность инициаторам проекта, архитекторам и строителям. Появилось еще одно очень важное для истории Забайкалье место, а имена и лица Героев будут знакомы теперь каждому читинцу и гостям краевой столицы»,- сказала Татьяна Цымпилова.



По словам представителя оргкомитета по установке памятника Героям Гончикбала Баирова, к проекту были подключены архитекторы, краеведы, жители края.





«Инициативная группа провела конкурс на лучший эскиз монумента. Победителем стал проект архитектора Арины Шаравиной. Эскиз памятника символичный: триколор, три рода войск и три звезды Героя. Алдар Цыденжапов получил смертельные ожоги, предотвратив взрыв на миноносце. Виктор Тюриков погиб, спасая экипаж подбитого чеченскими боевиками вертолёта. Евгений Эпов накрыл собой гранату, которую метнули террористы в его раненых товарищей. Все трое – коренные уроженцы Забайкальского края, олицетворяют главные военные силы России: морские, сухопутные и воздушные войска»,- отметил Гончикбал Баиров.



Напомним, на строительство памятника по поручению губернатора Забайкальского края Александра Осипова было выделено в июне 2020 года почти 5 миллионов рублей. Также было собрано более 1,6 миллиона рублей пожертвований.



Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края



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