В Бурятии продали объект культурного наследия

По итогам проведенного конкурса грядет смена собственника исторического здания – жилого дома усадьбы Самсонович



Сейчас это строение является уже нежилым, а расположено оно по улице Кирова, 28, вблизи Арбата.



Будучи в федеральной собственности, дом является объектом культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения. Он поставлен под государственную охрану еще в 1996 году. Состояние здания характеризуется как удовлетворительное.



Продавался памятник культуры вместе с занимаемым земельным участком. Все, кто бывал у данного дома, знает, что в тех местах участки под строениями весьма скромные. И у исторического объекта он составляет всего три сотки, хотя площадь самого двухэтажного дома немалая – 229,2 квадратного метра.



Имущество выставлено на торги по общей цене более 10 млн рублей, из которых 3,5 млн составляла цена земли.



Отметим, что территория, где находится проданный памятник, в целом относится к шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Улан-Удэ (аэропорта «Байкал»).



Особые условия использования предполагают, например, запрет размещать объекты, способствующие привлечению и скоплению птиц. Есть и другие серьезные ограничения, связанные со статусом дома. Однако все это не остановило состоятельных людей, желавших купить объект.



В конкурсе участвовали сразу пять человек. Каждый предложил свою цену. Самую маленькую «накрутку» к стартовой цене дал Дмитрий Перинов, предложивший 10,684 млн рублей. А самую большую сумму предложил ИП Пашинский И. С. – 14,158 млн рублей. Он стал победителем.



Организатор конкурса в течение пяти дней с момента подведения итогов конкурса должен обеспечить подписание договора купли-продажи. А Ивану Пашинскому необходимо оплатить свою дорогостоящую покупку в соответствии с условиями, закрепленными в данном договоре.



Служба информации «Номер один».

Фото: pixabay.com



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