Власти Бурятии пытаются точечно решать проблему несанкционированных свалок

Суды республики буквально завалены исками от прокуратуры об уборке свалок в разных районах региона



Недавно Минприроды республики сообщило о начале ликвидации нелегального места складирования отходов в Заиграевском районе. Однако это лишь капля в море, ведь суды Бурятии буквально завалены исками от прокуратуры об уборке свалок в разных районах Бурятии.



Недавно появилось сообщение, что в Заиграевском районе Бурятии ликвидируют несанкционированную свалку. Району на эти цели предоставлена субсидия из республиканского бюджета на сумму 7,9 млн рублей.



Свалка расположена между селом Эрхирик и СНТ «Ивушка», сообщили в пресс-службе минприроды Бурятии. В 2018 году вынесено судебное решение с требованием обязать администрацию Заиграевского района и правительство РБ принять меры по сбору твердых коммунальных отходов объемом 12 тыс. кубометров.



Администрация района обратилась в министерство природных ресурсов и экологии РБ с просьбой в рамках государственной программы Республики Бурятия «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» рассмотреть заявку о предоставлении субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по ликвидации несанкционированной свалки.



Общая сумма финансирования составит более 8,3 млн рублей, из них 415,8 тысячи выделяет администрация Заиграевского района, субсидия республиканского бюджета составляет около 7,9 млн рублей.



- Свалка просуществовала несколько десятков лет, и только с началом «мусорной» реформы и приходом регионального оператора она была закрыта. В настоящий момент финансирование на ликвидацию свалки выделено, в скором времени будет проведена конкурсная процедура по определению подрядчика для ее ликвидации, - отметил министр природных ресурсов и экологии РБ Сергей Матвеев.



Между тем поводов для радости мало. Ведь таких свалок в Бурятии множество, а суды буквально завалены исками о их ликвидации. Недавно «Номер один» сообщал о свалке в районе аэропорта, создающей угрозу пассажирам самолетов, - ее не могут убрать уже многие годы. Судебные разборки по ней длятся до сих пор.



Кроме того, даже когда власти все-таки выделяют средства на уборку несанкционированных свалок, то эти деньги не всегда расходуются как положено. Например, проверка Счетной палаты показала, что при уборке свалки в Турке, для чего выделили 20 млн рублей из бюджета, допущено множество нарушений, а финансовый ущерб, по подсчетам аудиторов, превысил 6 млн рублей.



В то же время эксперты каждый раз приходят к выводу, что Бурятии нужна комплексная поэтапная программа по решению «мусорной» проблемы. Ведь латание дыр, как и в случае с заиграевской свалкой, проблемы не решит.



Служба информации «Номер один».

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