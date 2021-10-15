В Улан-Удэ вандалы нападают на «умные» водоколонки

Для сохранности уличных устройств уже обсуждается вариант оснащения их видеокамерами



В Улан-Удэ сегодня на «горячую линию» диспетчерской службы городского «Водоканала» пришла информация о том, что одна из автоматизированных водоколонок Левобережья подверглась нападению вандалов и вышла из строя. Хулиганы оставили без воды жителей улицы Республиканская, сообщает МУП «Водоканал»,Ю сообщили в пресс-службе администрации города.



За неделю до этого от действий вандалов также пострадали люди по улице Полевая – их тоже лишили близлежащего источника водоснабжения.



«Пришли за водой, а водоколонка не работает! Обратились в «Водоканал», но эту проблему так просто не решить – механизм устройства сломан внутри. Я думаю, это подростки, которые тут собираются по вечерам, так как взрослый человек до этого бы просто не додумался – оставить столько людей без воды, а у нас ведь и дети маленькие, и маломобильные граждане тоже ходят на эту водоколонку», – рассказала Ольга Цыденова, жительница мкрн Заречный.



На место происшествия были приглашены сотрудники полиции. Группа собственной безопасности предприятия также оперативно прибыла на объект. Принято срочное решение о ремонте и замене устройств. Однако на это может уйти несколько дней.



«К сожалению, «умные водоколонки» производят не в нашем городе и для того, чтобы осуществить ремонты такого масштаба необходимо подготовить ряд документов, дождаться результатов экспертизы, отправить поврежденное устройство на завод-изготовитель. При этом, в первую очередь, страдают люди, которых вандалы оставили без воды, а на дворе уже поздняя осень, минусовая температура», – рассказал Дмитрий Скакалин, главный инженер «Водоканала».



Напомним, с 2016 года муниципальный «Водоканал» ведет замену устаревших водоколонок на автоматизированные по всему городу. В этом году только в районе Левобережья было установлено 17 новых устройств. По словам специалистов «Водоканала», всего на балансе предприятия числится более 650 водоколонок, из которых большинство подлежат замене в ближайшие годы.



Несмотря на то, что предприятию нанесен серьезный ведь стоимость одной автоматизированной водоколонки составляет более 100 тысяч рублей, руководство предприятия готово понести еще одни расходы связанные с мерами безопасности. В том числе - рассмотреть вопрос по их оснащению камерами видеонаблюдения.



При этом, итоговая стоимость поставляемой холодной воды горожанам останется на прежнем уровне. Как утверждают специалисты «Водоканала», принятие таких мер после случившегося стало крайне необходимо.



Если вы стали свидетелями недобросовестного обращения с водоколонками, а также столкнулись с их нерабочем состоянием, просим обратиться по телефонам: 37-99-00, 44-00-00.



Фото: ulan-ude-info.ru



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