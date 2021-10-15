Природоохранная удавка для туризма

Как силовики убивают цивилизованный отдых в Бурятии



В Бурятии очередной жертвой природоохранных ограничений стала турбаза в местности Хакусы Северо-Байкальского района. Ее прикрыла прокуратура, усмотревшая нарушения закона. Это далеко не первый случай, когда силовики уничтожают цивилизованный туризм в республике, открывая дорогу «дикому», куда более опасному для природы и Байкала.



Бюрократия превыше всего



Очередной иск «в интересах Российской Федерации» поступил от северобайкальского межрайонного природоохранного прокурора. Он требовал приостановить деятельность ООО «Ласковый берег» по использованию ручья Безымянный, расположенного в местности Хакусы Северо-Байкальского района.



Участок, где работала компания, нужен был ей для осуществления оздоровительно-рекреационной деятельности.



«Вода из источника (родника) поступает самотеком в три открытых бассейна в деревянном исполнении (углублены в землю), расположенные на указанном земельном участке, и по трубе отводится в закрытый ванный корпус, смежный, с раздевалками (брусовой), далее самотеком из бассейнов сбрасывается в водный объект - ручей Горячий», - описывает суд схему работы организации.



Проблема в том, что у компании отсутствует договор на водопользование. А это, по мнению прокуратуры, «создает угрозу причинения ущерба экосистеме водного объекта как компоненту окружающей среды». Кроме того, «в нарушение требований закона доступ к водному объекту - ручью Безымянный - ограничен. Территория земельного участка огорожена по периметру сеткой рабицей, на входе одноэтажного дома для отдыха туристов (чайная, сувенирная лавка) установлен турникет, ограничивающий проход к водному объекту. За вход на территорию термальных ванн взимается плата в размере 300 рублей».



Представитель ООО «Ласковый берег» в суде пытался объяснить, что заключение договора на водопользование находится в процессе оформления. Однако Фемида не вняла просьбам дать предпринимателю время на прохождение бюрократических «медных труб» и удовлетворила требования прокурора. Глух к просьбам бизнеса оказался и Верховный суд, куда «Ласковый берег» обратился с жалобой, – решение первой инстанции устояло.



Спорные ограничения



«Номер один» уже не раз писал о том, как природоохранная прокуратура прикрывает цивилизованный туристический бизнес на различных источниках, упирая на экологические ограничения. Которые, к слову, подвергаются серьезной критике как со стороны общественности, так и со стороны региональных властей республики. Уже не первый год на федеральном уровне идет «война» между правительством Бурятии и федеральными органами власти. В ходе этого противостояния то в одну, то в другую сторону качаются весы, на одной чаше которых – нормальное существование людей и бизнеса на Байкале, на другой – природоохранные ограничения, многие из них по факту не защищают озеро, но и даже усугубляют ситуацию.



В конце апреля этого года Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой закрыт оздоровительный комплекс «Загза» на берегу Байкала в Кабанском районе. Жители республики и гости столицы специально приезжали сюда лечить неврологические проблемы и заболевания опорно-двигательного аппарата. Азотно-метановый источник известен с 60-х годов прошлого века, а благоустроенным он стал около десяти лет назад.



Мотивировка прокуратуры похожа на ту, что представлена в деле «Ласкового берега»: владелец турбазы в «Загзе» не получил лицензию на пользование недрами, то есть подземными водами. В итоге ему запретили использовать скважину.



В чем польза?



Принесло ли это решение пользу экологии? Вряд ли. Вместо цивилизованного, организованного туризма здесь начались движения, законом не запрещенные, но крайне сомнительные с точки зрения элементарной логики.



- Бассейн с территории мы убрали, сейчас источник бьет самотеком и местность заболачивается, - рассказывал нам бизнесмен.



Еще один случай: предприниматель организовал подобный бизнес в Гусихе и даже получил лицензию на использование воды, но оказалось, что ее выдал ненадлежащий орган. Результат тот же - закрытие турбазы.



Таких случаев немало. Под предлогом защиты природы по всей Бурятии закрывают бизнес, работающий на территории природных термальных источников. А люди тем временем продолжают приезжать на полюбившиеся места, но теперь уже «диким» образом, с сопутствующей антисанитарией и отсутствием нормальных условий для туристов.



Таким образом, природоохранное законодательство, которое, казалось бы, должно защищать экологию, приносит больше вреда, чем пользы. Ведь когда участок под присмотром официально зарегистрированного бизнеса облагорожен, производится своевременная уборка и поддерживается инфраструктура, его экологическая безопасность выше, чем когда за него никто не отвечает. В итоге не совсем понятна цель такого природоохранного рвения. И цивилизованному бизнесу работать не дают, и природе от него не легче, а туристы страдают.



Станислав Сергеев



Фото: «Номер один».

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