Заявки можно подавать до 15 ноября

В Бурятии стартовал республиканский конкурс в сфере молодежной политики «Признание-2021». Его цель - признание опыта и достижений в сфере молодёжной политики, осуществляемой на территории РБ.Номинаций несколько.Среди физических лиц:- Лучший специалист по молодёжной политике МО;- Лучший специалист по реализации жилищных программ для молодежи;Среди юридических лиц и молодёжных объединений:- Лучшая молодежная общественная организация;- Лучшее МО / городской округ по реализации молодежной политики РБ;- Лучшее образовательное учреждение высшего и среднего проф.образования по реализации молодежной политики РБ;- Лучший молодежный совет учреждения, предприятия;- Лучшая организация в развитии корпоративного волонтерства;- Лучший студенческий клуб учреждений высшего и среднего проф.образования.Независимо от правового статуса:- Молодежный проект года;- Лучший молодежный аккаунт/блог в соц.сетях;- Меценат года.

Заявки направлять на электронную почту – mcrb03@yandex.ru , с пометкой «Конкурс «Признание», до 15 ноября 2021 года.

Положение конкурса размещено на сайте ГАУ РБ «Молодёжный центр» (mcrb03.ru) в разделе документы.По вопросам организации и участия в Премии обращаться в ГАУ РБ «Молодежный центр»: г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 8, каб. 503.Контактный телефон: +7 (3012) 21-07-74.