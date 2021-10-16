Заявки можно подавать до 15 ноября
В Бурятии стартовал республиканский конкурс в сфере молодежной политики «Признание-2021». Его цель - признание опыта и достижений в сфере молодёжной политики, осуществляемой на территории РБ.
Номинаций несколько.
Среди физических лиц:
- Лучший специалист по молодёжной политике МО;
- Лучший специалист по реализации жилищных программ для молодежи;
Среди юридических лиц и молодёжных объединений:
- Лучшая молодежная общественная организация;
- Лучшее МО / городской округ по реализации молодежной политики РБ;
- Лучшее образовательное учреждение высшего и среднего проф.образования по реализации молодежной политики РБ;
- Лучший молодежный совет учреждения, предприятия;
- Лучшая организация в развитии корпоративного волонтерства;
- Лучший студенческий клуб учреждений высшего и среднего проф.образования.
Независимо от правового статуса:
- Молодежный проект года;
- Лучший молодежный аккаунт/блог в соц.сетях;
- Меценат года.
Заявки направлять на электронную почту – mcrb03@yandex.ru , с пометкой «Конкурс «Признание», до 15 ноября 2021 года.Положение конкурса размещено на сайте ГАУ РБ «Молодёжный центр» (mcrb03.ru) в разделе документы.
По вопросам организации и участия в Премии обращаться в ГАУ РБ «Молодежный центр»: г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 8, каб. 503.
Контактный телефон: +7 (3012) 21-07-74.
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