В Бурятии растет число заболевших COVID-19

За сутки зарегистрировано 139 новых пациентов



По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 16.10.2021 зарегистрировано 60771 (+139 пациентов за прошедшие сутки) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 48% (29044) приходится на жителей г.Улан-Удэ.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 119 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



По данным Министерства здравоохранения Республики Бурятия всего выздоровели от COVID-19 – 52 151 (+175) человек.



В стационарах Республики Бурятия получают лечение 750 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 603. В отделениях реанимации находится 76 пациентов (из них старше 65 лет – 36), на ИВЛ –35 пациентов (из них старше 65 – 18), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 30.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 971 койка: занято – 750, свободно – 221 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,2%.

По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2296 человек.



Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 1918 (+5) человек (в возрасте до 65 лет-0, старше 65 лет – 5 человек).



В лабораториях 6 государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также 1 частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 2371 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1563815 исследований. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



Всего в республику поступило 475 332 ед. первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 369 767 человек. Всего осуществлены поставки второго компонента вакцины в объеме 402 940 ед. Завершили вакцинацию 298 197 человек.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 335 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 222 397 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



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