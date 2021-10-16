Улан-удэнцы замерзают на остановках общественного транспорта

С наступлением холодов дожидаться свой автобус стало еще сложнее



Уже всем набившая оскомину тема дефицита общественного транспорта особую актуальность приобретает в период наступления холодов. В Аноним03 то и дело появляются сообщения недовольных горожан.



- Господи. Это что за издевательство над людьми? В 115 микрорайоне простояла 40 минут и нет ни одного 92-го. Хотя спрашиваю каждое утро у водителей во сколько вы здесь должны быть. Буду жаловаться куда надо. Совсем обнаглели. На улице не лето, - пишут пользователи паблика.



В комментариях улан-удэнцы поддержали автора поста, пожаловавшись и на свои маршруты, которые также приходят со значительными задержками. Горожане в очередной раз недоумевают - почему вместо крошечных неудобных микроавтобусов - не поставить на маршруты большие муниципальные автобусы.



- Муниципальные автобусы нужны, которые ходят по расписанию. Есть народ или нету, без разницы, как в больших городах, - замечают комментаторы.



Фото: "Номер один".







В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.