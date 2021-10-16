В Улан-Удэ дети добираются до школы по опасному маршруту

Ученики вынуждены ходить по неосвещенным, разбитым дорогам

Потенциально опасные детские маршруты активисты ОНФ выявили в рамках мониторингов акций «Безопасность детства» и «Дорога в школу».Нарушения были выявлены на территориях вблизи трех городских учреждений допобразования. Так, самый опасный маршрут приходится преодолевать детям, которые обучаются в ресурсном центре художественно-технического творчества «Созвездие», один из филиалов которого расположен в микрорайоне Стеклозавод на улице Хрустальной, 1а. На территории учреждения освещение есть, а вот за забором нет ни одного фонаря. По словам сотрудников организации, ориентироваться на дороге к главному входу в темное время суток приходится по тусклому свету из окон близлежащего общежития индустриального техникума. Кроме того, пешеходный участок из-за несогласованности ремонтных работ на главном выходе из центра стал проезжей частью.В 2021 г. по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» подрядчик отремонтировал двор всего в 100 м от территории «Созвездия». Во время работ был уложен асфальт на подъезде к многоквартирному дому и проложен бордюр, который и стал камнем преткновения – пока высокого бордюра не было, автомобили могли ездить в объезд, и таким образом на выходе из «Созвездия» люди не рисковали попасть под колеса. Однако после установки бордюра весь транспорт вынужденно проезжает перед центром, и получается, что дети на выходе попадают прямо на проезжую часть.Похожая ситуация складывается и у спортивной школы на улице Трубачеева, 142. Чтобы попасть в здание, детям необходимо пройти от остановки общественного транспорта. При этом рядом со зданием спортшколы нет освещения. Дорога вся в выбоинах, но это, похоже, к лучшему. Ведь рядом с учреждением нет ни предупреждающих знаков «Осторожно, дети!», ни знака ограничения скорости, ни искусственных неровностей.Принять меры по обеспечению безопасности маршрута детей до учреждения дополнительного образования просят и родители воспитанников детского технопарка «Кванториум» на улице Шмидта, 21. Сотрудники парка неоднократно обращались к депутатам и к властям города с просьбой установить искусственную неровность на отремонтированной в прошлом году дороге. Это необходимо из-за большого количества зарегистрированных ДТП на перекрестках у технопарка, где большой поток машин, очень маленькая стоянка и автомобилисты не соблюдают скоростной режим.Фото: ОНФ РБ