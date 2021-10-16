В Улан-Удэ котельные юридических лиц нарушают закон

Также эксперты рассматривают перевод частных домовладений на электроотопление как главный шаг к уменьшению количества выбросов в воздух





Напомним, что с 15 сентября вступил в силу Закон РБ "Об охране атмосферного воздуха", который ограничивает применение угля и дров юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в автономных источниках теплоснабжения, выбросы которых оказывают вредное воздействие на окружающую среду. Проектно-аналитический комитет обследовал все районы города, составил перечень таких котельных (157 штук) и направил его в Министерство природных ресурсов РБ для принятия контрольно-надзорных мер, сообщает пресс-служба администрации г. Улан-Удэ.Председатель проектно-аналитического комитета Вадим Имидеев представил комплексный план по снижению выбросов загрязняющих веществ от частных домовладений на совещании в Народном хурале с участием профильных министерств правительства РБ. В случае реализации мероприятий Комплексного плана объем выбросов от частных домовладений снизится на 78,5 %.В течение года специалисты комитета провели тепловизионное обследование частного сектора Улан-Удэнской агломерации, которое показало, что больше половины домов не утеплены.Проектный комитет рассматривает перевод частных домовладений на электроотопление главным шагом к уменьшению количества выбросов в воздух. По результатам проведенных исследований тариф, при котором жители будут готовы перейти на электроотопление, равен 1,28 руб./квт.ч. При этом показателе затраты на электроотопление будут равны затратам на дровяное отопление. Также одним из методов увеличения количества граждан, использующих электроотопление, является расширение интервала тарифных зон. То есть, предлагается расширить действие ночного тарифа 1,77 руб./квт.ч., не с 23:00 до 7:00, а с 18:00 до 08:00.Для перевода частного сектора (67 тысяч домов) на электроотопление на сегодня есть понимание, что сети к несению таких нагрузок просто не готовы. С этой целью в течение года ПАО «Россети Сибири» обследовали электросетевое хозяйство для уточнения суммы инвестиций на реконструкцию сетей во всех районах города. В результате определена сумма инвестиций в размере 5,8 млрд.рублей.Для дальнейшего развития теплоснабжения города Комитет увязал мероприятия комплексного плана по ФП "Чистый воздух" со схемой теплоснабжения г.Улан-Удэ.Необходимо отметить, что впервые проект актуализации схемы теплоснабжения был вынесен на очень высокий уровень и был рассмотрен на комиссии Минэнерго с участием: Минстроя РФ, НП «Российское теплоснабжение», технической инспекции при Минэнерго, СПЭ «Совет производителей энергии», ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, НП «Энергоэффективный город», ОАО «ВТИ».Проектным комитетом представлена помощь в разработке раздела «Экология», проработан перспективный раздел развития системы теплоснабжения города, в который внесены мероприятия теплоэнергетики и электроэнергетики, направленные на экологический эффект.В рамках пилотного проекта совместно с научными с АО «Приборостроительное объединение» и учеными ведется разработка фильтра-дымоуловителя, который планируется внедрить на малой муниципальной котельной.- В ноябре, когда внесутся правки в Закон и будут определены суммы штрафов и контролирующая структура, работа в отношении источников, загрязняющих воздух будет носить карательный характер. Это позволит ограничить рост источников загрязнения воздуха - отметил Вадим Имидеев.Фото пресс-службы Администрации Улан-Удэ.