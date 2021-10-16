В школах Улан-Удэ продолжается месячник бурятского языка

Ученики могут принять участие в конкурсах, выставках и флешмобах



В рамках месячника бурятского языка каждое образовательное учреждение работает по индивидуальному плану мероприятий. Это и конкурсы рисунков и фотографий, выставки, конкурсы чтецов, литературные чтения, караоке, классные часы, флешмобы, акции в поддержку бурятского языка, разнообразные интеллектуальные и познавательные игры, литературно-музыкальные гостиные. Есть даже интерактивные площадки - сетевой турнир "5 сэсэн" между командами СОШ №32 г. Улан-Удэ, СОШ №4 г. Закаменска, СОШ №2 п. Хоринск, сценические постановки и многое другое.



В школах города (в онлайн формате) проходят также и общегородские мероприятия. Это конкурс чтецов, посвященный 355 - летию со дня основания города Улан-Удэ «Дуулан магтанаб түрэл хотоёо!» («Воспеваю тебя, мой город»). Прием видеозаписей ведется с 18 по 22 октября этого года. Для участия необходимо отправить видеозапись на электронную почту



20 октября в 14:00 пройдет интеллектуальная онлайн-игра «Юун? Хаана? Хэзээ?» среди учащихся 2-4 классов, 5-8 классов - младшая лига, 9-11 классов - средняя лига и взрослых (педагогов, родителей) - старшая лига. Заявку для участия можно отправить на почту Бурятской гимназии №29 –



21 октября - открытое заседание муниципального предметного центра (МПЦ) по бурятскому языку. Тема: «Преподавание предметов «Бурятский язык» и «Бурятская литература» в образовательных учреждениях г. Улан-Удэ: проблемы и перспективы».



27 октября пройдет онлайн Городская олимпиада по бурятскому языку «Дурбэн тэгшэ» среди учащихся 1-4 классов г. Улан-Удэ. Олимпиада состоится в социальной сети Вконтакте на странице Муниципального центра развития бурятского языка «Хүгжэлтэ» по ссылке:



Первый муниципальный конкурс педагогических коллективов образовательных организаций «Битва хоров» пройдет в онлайн формате. Каждый коллектив исполнит одну песню на бурятском языке. Прием заявок осуществляется до 18 октября, видеоролики принимаются до 24 октября этого года по адресу:



28 октября закроет цикл мероприятий Городской фестиваль учителей бурятского языка в Городском дворце детского (юношеского) творчества, сообщает комитет по образованию Улан-Удэ.

В рамках месячника бурятского языка каждое образовательное учреждение работает по индивидуальному плану мероприятий. Это и конкурсы рисунков и фотографий, выставки, конкурсы чтецов, литературные чтения, караоке, классные часы, флешмобы, акции в поддержку бурятского языка, разнообразные интеллектуальные и познавательные игры, литературно-музыкальные гостиные. Есть даже интерактивные площадки - сетевой турнир "5 сэсэн" между командами СОШ №32 г. Улан-Удэ, СОШ №4 г. Закаменска, СОШ №2 п. Хоринск, сценические постановки и многое другое.В школах города (в онлайн формате) проходят также и общегородские мероприятия. Это конкурс чтецов, посвященный 355 - летию со дня основания города Улан-Удэ «Дуулан магтанаб түрэл хотоёо!» («Воспеваю тебя, мой город»). Прием видеозаписей ведется с 18 по 22 октября этого года. Для участия необходимо отправить видеозапись на электронную почту namsaraeva.el@mail.ru . Допускается исполнение произведений поэтов Бурятии, изданных в литературном переводе. Итоги будут подведены к 28 октября.20 октября в 14:00 пройдет интеллектуальная онлайн-игра «Юун? Хаана? Хэзээ?» среди учащихся 2-4 классов, 5-8 классов - младшая лига, 9-11 классов - средняя лига и взрослых (педагогов, родителей) - старшая лига. Заявку для участия можно отправить на почту Бурятской гимназии №29 – bg-school@yandex.ru до 18 октября этого года.21 октября - открытое заседание муниципального предметного центра (МПЦ) по бурятскому языку. Тема: «Преподавание предметов «Бурятский язык» и «Бурятская литература» в образовательных учреждениях г. Улан-Удэ: проблемы и перспективы».27 октября пройдет онлайн Городская олимпиада по бурятскому языку «Дурбэн тэгшэ» среди учащихся 1-4 классов г. Улан-Удэ. Олимпиада состоится в социальной сети Вконтакте на странице Муниципального центра развития бурятского языка «Хүгжэлтэ» по ссылке: https://vk.com/club191341875 Первый муниципальный конкурс педагогических коллективов образовательных организаций «Битва хоров» пройдет в онлайн формате. Каждый коллектив исполнит одну песню на бурятском языке. Прием заявок осуществляется до 18 октября, видеоролики принимаются до 24 октября этого года по адресу: namsaraeva.el@mail.ru . Итоги будут подведены 28 октября.28 октября закроет цикл мероприятий Городской фестиваль учителей бурятского языка в Городском дворце детского (юношеского) творчества, сообщает комитет по образованию Улан-Удэ.

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