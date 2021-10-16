В Бурятии медведи разгуливают по кладбищам

Местных жителей просят не оставлять еду на могилах







В Северобайкальске на территории старого городского кладбища заметили медведя. По всей видимости, лесной обитатель учуял запах еды, которую местные жители оставляют на могилах. Об этом сообщили в чате «Северобайкальск-инфо.24/7».



Информацию очевидцев сразу передали специалистам Охотнадзора.



- Будьте бдительны и осторожны. Не оставляйте на кладбище продукты питания, - отметили в районном чате.



Напомним, ранее медведи на кладбище в Северобайкальске уже были замечены в начале августа. В мае медведь был замечен между Северобайкальском и микрорайоном Заречный, а в июне медведь хотел вплавь попасть на катер инспекторов Фролихинского заказника.



А в начале октября и в селе Кокорино Иволгинского района Бурятии местные жители также наткнулись на следы медведя. В деревне уже выпал снег, и следы зверя были хорошо видны.



Фото: Pixabay.com





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