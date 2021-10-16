Улан-Удэнцы жалуются на «невидимые» знаки светофоров

Горожане ратуют за повсеместную установку светофоров с козырьками
В паблике Аноним 03 улан-удэнцы выложили фото и пост по поводу того, что не всегда можно различить - какой сигнал загорается на светофоре. Особенно это проблематично в солнечную погоду.
- Перекрёсток с ул. Воровского на ул. Борсоева светофор с зелёным светом не видно вообще при солнечной погоде. Уж или отмыть их надо или вернуть старые светофоры с козырьком.
- Там реально не видно, когда солнце ярко светит. Хорошо хоть дублирующий есть.
- Да, вообще, везде бы с козырьком надо, - пишут пользователи.
Напомним, установка светофоров – входит в функции администрации города Улан-Удэ. Прислушаются ли там к мнению водителей, пока не ясно.
Фото: Аноним 03
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