Улан-Удэнцы жалуются на «невидимые» знаки светофоров

Горожане ратуют за повсеместную установку светофоров с козырьками

В паблике Аноним 03 улан-удэнцы выложили фото и пост по поводу того, что не всегда можно различить - какой сигнал загорается на светофоре. Особенно это проблематично в солнечную погоду.- Перекрёсток с ул. Воровского на ул. Борсоева светофор с зелёным светом не видно вообще при солнечной погоде. Уж или отмыть их надо или вернуть старые светофоры с козырьком.- Там реально не видно, когда солнце ярко светит. Хорошо хоть дублирующий есть.- Да, вообще, везде бы с козырьком надо, - пишут пользователи.Напомним, установка светофоров – входит в функции администрации города Улан-Удэ. Прислушаются ли там к мнению водителей, пока не ясно.Фото: Аноним 03