В Бурятии за сутки от коронавируса умерло еще четыре человека



По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии, зарегистрировано 60918 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 48% (29092) приходится на жителей Улан-Удэ.

За сутки выявлено 147 новых больных коронавирусом. Днем ранее сообщалось, что коронавирус выявлен у 139 человек.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 124 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

По данным минздрава республики всего выздоровели от COVID-19 – 52 270 человек, в том числе за сутки 119 человек.

В стационарах республики лечатся 775 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 619. В отделениях реанимации находится 79 пациентов (из них старше 65 лет – 38), на ИВЛ –37 пациентов (из них старше 65 – 19), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 31.

Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 938 коек: занято – 775, свободно – 163 койки. Занятость коечного фонда составляет 82,6%.

По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2311 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 1922 человек, в том числе за сутки четыре человека (в возрасте до 65 лет- один, старше 65 лет – три человека).

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