Жителей Бурятии протестировали полтора миллиона раз



Во время пандемии бизнес в сфере продаж масок, перчаток, санитайзеров, приборов по обеззараживанию воздуха и других специфических товаров продолжает активно развиваться в Бурятии.

«В лабораториях шести государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также одной частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 2371 человек. Всего с нарастающим итогом проведено 1 563 815 исследований», - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РБ.

Помимо этого, в Улан-Удэ открылось еще несколько лабораторий, реализующих платные услуги по ПЦР-тестированию на коронавирус. Стоимость услуг - в среднем 900-1500 рублей и выше. Нетрудно подсчитать, что бизнес на тестах при гарантированно высоком клиентском трафике дает неплохую прибыль. Так, недавно одна из федеральных лабораторий открылась прямо в аэропорту «Байкал» и предлагает выезжающим в зарубежные страны бурятским туристам обязательные для них ПЦР-тесты (экспресс-тест) за 3500 рублей. Еще более впечатляющие результаты государственные и частные компании показали на рынке оказания медицинских услуг.

«Более 200 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии», - сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Учитывая, что при невысокой себестоимости теста он продается в среднем по цене около одной тысячи рублей, то по самым приблизительным расчетам российский рынок лабораторных исследований на Ковид-19 показывает оборот в десятки, если не сотни миллиардов рублей ежегодно.





Фото: "Номер один"