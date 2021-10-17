На севере Бурятии произошло землетрясение





Накануне, 16 октября, в 21.00 поступило сообщение о сейсмособытии на территории Муйского района Бурятии. Землетрясение магнитудой 3,9 балла зарегистрировано с эпицентром в 31 километрах юго-западнее поселка Северомуйск, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

По информации ЕДДС, толчки в результате землетрясения не ощущались, жертв и разрушений нет, все объекты жизнеобеспечения и инфраструктуры работают в штатном режиме. Никаких сообщений о возможных пострадавших и разрушениях в оперативно-дежурную смену ЦУКС также не поступали. Информация о сейсмособытии уточняется.





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