17.10.2021
На севере Бурятии произошло землетрясение

На севере Бурятии произошло землетрясение

Сейсмособытие зафиксировано в Муйском районе


Накануне, 16 октября, в 21.00 поступило сообщение о сейсмособытии на территории Муйского района Бурятии. Землетрясение магнитудой 3,9 балла зарегистрировано с эпицентром в 31 километрах юго-западнее поселка Северомуйск, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

По информации ЕДДС, толчки в результате землетрясения не ощущались, жертв и разрушений нет, все объекты жизнеобеспечения и инфраструктуры работают в штатном режиме. Никаких сообщений о возможных пострадавших и разрушениях в оперативно-дежурную смену ЦУКС также не поступали. Информация о сейсмособытии уточняется.


Фото: pixabay.com

 

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