В России отмечают День отца



В России День отца празднуют в третье воскресенье октября — соответствующий указ подписал президент России четвертого октября 2021 года. Так что в этом году российские папы отмечают свой официальный день впервые, торжество пришлось на 17 октября.

ВЦИОМ в партнерстве с АНО «Национальные приоритеты» представляет данные опроса россиян, приуроченного ко Дню отца.

Две трети россиян (66%) знают, что в нашей стране утвержден новый праздник — День отца, который будет праздноваться ежегодно в третье воскресенье октября (71-73% среди граждан старшего поколения, 69% среди женщин), треть респондентов (34%) услышали об этом впервые.

По мнению россиян, лучше всего было бы поздравить отца с праздником следующим образом (топ-5): приехать в гости и провести время за семейным обедом (49%), быть рядом в этот день, помочь по хозяйству и т.п. (32%), подарить отцу то, о чем он давно мечтал (23%), поблагодарить его за любовь и заботу (23%), а также сделать подарок своими руками (12%).

Наши сограждане назвали качества, наиболее точно описывающие современного «идеального отца» (топ-5): заботливое, уважительное отношение к матери детей (33%, 25% среди мужчин против 40% среди женщин), активное участие в жизни детей, совместный поиск решения проблем (29%, 24% среди мужчин против 34% среди женщин), быть примером для подражания (19%), доброта (18%, 14% среди мужчин против 22% среди женщин) и надежность (17%, 14% среди мужчин против 20% среди женщин). Кроме того, 12% россиян считают, что не важно, какими качествами обладает отец: если он есть – уже хорошо (16% среди мужчин и 9% среди женщин), а 7% считают, что качества отца не важны, потому что для каждого ребенка его отец «идеальный».

Две трети россиян (67%) считают, что сегодня мужчина с маленьким ребенком на детской площадке — привычная картина, а не исключение, привлекающее внимание (73% среди 35-44-летних, 72% среди мужчин). 31% придерживаются обратного мнения (36% среди женщин).



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